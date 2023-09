Crypto-vermogensbeheerder CoinShares lanceert hedgefondsoplossing voor Amerikaanse investeerders

De bekende crypto-investeringsmaatschappij CoinShares heeft op 22 september een hedgefondsoplossing voor Amerikaanse klanten aangekondigd. De intrede van het bedrijf op de Amerikaanse markt komt op een moment dat de regio te maken krijgt met toenemende regeldruk.

Het nieuwe segment, CoinShares Hedge Fund Solutions, heeft tot doel te voldoen aan de toenemende vraag naar cryptoproducten, waaronder activa zoals Bitcoin. Hoofd van de nieuwe divisie, Lewis Fellas, verklaarde:

“Deze nieuwe divisie van CoinShares is ons antwoord op de groeiende vraag naar actief beheerde oplossingen om door deze activaklasse te navigeren. Omdat ik sinds 2016 door CoinShares ben geïnspireerd om in het beheer van crypto-activa te stappen, is het een eer om deze nieuwe divisie te leiden, ondersteund door een team van quants, handelaren en ontwikkelaars. De ervaring en diepgaande expertise van ons team op het gebied van digitale assets vormen de basis van de producten die we op de markt brengen. Waarom is dit belangrijk? Welnu, we verbinden traditionele institutionele beleggers met de dynamische wereld van digitale activa. Wij bouwen een brug.”

Het hedgefonds van CoinShares biedt diverse beleggingsproducten voor cryptocurrency die gericht zijn op het verbinden van traditionele investeerders met de markt voor digitale activa. De aankondiging benadrukte meerdere producten voor Amerikaanse beleggers, waaronder bèta, smart bèta en pure alfa.

“De Hedge Fund Solution heeft tot doel investeerders een one-stop-shop te bieden voor hun crypto-investeringsbehoeften.”

Ondertussen zal de dochteronderneming van het bedrijf en de in de VS erkende makelaar CoinShares Capital de nieuwe producten op de markt brengen aan in aanmerking komende investeerders.

Het Amerikaanse regelgevingslandschap

De CoinShare Hedge Fund Solution arriveert te midden van intensiever toezicht door de toezichthouders in de Verenigde Staten. De toonaangevende beurzen Coinbase en Binance hebben het moeilijk gehad sinds de Securities and Exchange Commission hen aanklaagde wegens het verkopen van niet-gelicentieerde effecten.

Ondertussen heeft het onduidelijke regelgevingskader voor cryptovaluta veel bedrijven uit de VS gedwongen. Beurs Bittrex schortte bijvoorbeeld zijn activiteiten in de Verenigde Staten op te midden van toegenomen toezicht. Niettemin benadrukte advocaat Frank Gilligan hoe nieuwe entiteiten aan de wetten van SEC kunnen voldoen.