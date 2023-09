Het argument voor Bitcoin (BTC) ondanks de crash van ~61%

De prijs van Bitcoin (BTC) heeft de afgelopen twee jaar een moeilijke periode doorgemaakt. Na een piek van bijna $68.000 in 2022 is Bitcoin met zo’n 61% gedaald naar het huidige niveau rond $26.000. Andere cryptocurrencies zoals Avalanche, Solana en Algorand hebben nog slechter gepresteerd. Toch kan er nog steeds een pleidooi worden gehouden voor het investeren in Bitcoin in 2023.

Bitcoin heeft tegenwind gehad

De Bitcoin-prijs is een slechte investering geweest voor mensen die het op het hoogste niveau hebben gekocht. Sinds de oprichting ervan in 2009 is het echter een grote aanwinst geweest voor mensen die erin hebben geïnvesteerd. Bitcoin is sinds december 2014 met ruim 8.000% gestegen, terwijl de S&P 500 en goud met respectievelijk zo’n 108% en 65% zijn gestegen.

Bitcoin heeft door de jaren heen met talloze tegenwind te maken gehad. Ten eerste was er de bekende ineenstorting van Mt.Gox, de toenmalige toonaangevende crypto-uitwisseling . Het heeft ook andere bekende ineenstortingen overleefd, zoals FTX, Terra, Celsius, Voyager Digital en Three Arrows Capital.

Ten tweede heeft Bitcoin ook met uitdagingen op regelgevingsgebied te maken gehad. China heeft Bitcoin en andere cryptocurrencies verboden. In de Verenigde Staten heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) ook talloze rechtszaken aangespannen tegen de topspelers in de sector.

Recentelijk heeft het bureau rechtszaken aangespannen tegen Binance en Coinbase. Het heeft zich ook verzet tegen pogingen om Bitcoin mainstream te maken door spot-ETF’s te accepteren. Dergelijke fondsen zouden leiden tot meer investeringen door grote institutionele beleggers.

Ten derde, en het allerbelangrijkste, wordt Bitcoin geconfronteerd met de uitdaging van hoge rentetarieven. De Federal Reserve heeft al talloze renteverhogingen doorgevoerd, waardoor de rente naar het hoogste niveau in meer dan twintig jaar is gestegen.

Het argument voor Bitcoin

Ondanks de recente uitdagingen is er voor langetermijnbeleggers nog steeds reden om in Bitcoin te investeren.

Ten eerste zijn Bitcoin-houders op de lange termijn nog steeds optimistisch over de munt. Uit gegevens uit de keten blijkt dat deze houders meer dan 14,6 miljoen Bitcoins bezitten, wat neerkomt op meer dan 75% van het aanbod. Dit betekent dat het grootste deel van de recente fluctuaties is veroorzaakt door minderheidsaandeelhouders.

The percentage of Bitcoin's supply held by long-term holders is quietly about to break its all-time high of 76% pic.twitter.com/p9lIhXc3CA — Will Clemente (@WClementeIII) September 18, 2023

Ten tweede heeft Bitcoin de afgelopen tien jaar al zoveel stormen doorstaan, zelfs zonder grote institutionele investeerders. Zoals gezegd heeft het instortingen zoals Mt.Gox, FTX en Terra overleefd. Het bloeide ook tijdens de Covid-19-pandemie, de grootste black swan gebeurtenis van de moderne tijd.

Ten derde, en het allerbelangrijkste, lijkt Bitcoin het goed te doen in de omgeving van hoge rentetarieven waarin we ons bevinden. De rentetarieven zijn al gestegen van nul, waar ze meer dan tien jaar lang waren, naar 5,5%. En de Federal Reserve gelooft dat ze een piek zullen bereiken van 5,75%.

De tarieven zijn al ruim twintig jaar niet zo hoog geweest. Als gevolg hiervan zijn de rendementen op geldmarktfondsen gestegen naar bijna 6%, wat contant geld behoorlijk aantrekkelijk maakt. Desondanks is Bitcoin al gestegen van het dieptepunt van $15.000 vorig jaar naar ruim $26.000.

Het meest cruciale is dat Bitcoin nog steeds wordt gewaardeerd op meer dan $565 miljard. Als het een bedrijf zou zijn, zou de marktkapitalisatie van Bitcoin het op de tiende plaats van grootste bedrijven ter wereld plaatsen. Het zou groter zijn dan Eli Lilly, Visa, UnitedHealth, Exxon en TSMC.

Voor alle duidelijkheid: Bitcoin is nog steeds een risicovolle investering, zoals we hebben gezien met zijn historische volatiliteit. BTC heeft de afgelopen tien jaar echter de verwachtingen van veel mensen overtroffen. En het belangrijkste is dat Bitcoin nog niet tot nul zal crashen, zoals veel bekende investeerders zoals Charlie Munger en Warren Buffett een paar jaar geleden voorspelden.