Media-aandelen vieren vanochtend feest nadat schrijvers en studio’s in Hollywood aangekondigden een voorlopig akkoord te hebben bereikt.

De Alliance of Motion Picture and Television Partners (AMPTP) en de Writers Guild of America (WGA) werken nog aan het definitieve contract.

Details van de voorlopige deal die vandaag is gesloten, blijven onbekend, maar de WGA vertelde de vakbondsleden maandag wel:

Deze deal is uitzonderlijk – met betekenisvolle winsten en bescherming voor schrijvers in elke sector van het lidmaatschap.

Merk op dat leden van de Writer’s Guild nog niet weer aan het werk zijn – maar het voorlopige akkoord van vandaag is zeker een grote stap in de richting van het eindelijk beëindigen van de staking die sinds begin mei aan de gang is.

Hoe lang zal het duren voordat Hollywood de productie hervat?

Zodra een overeenkomst is afgerond, zal het AMPTP zich concentreren op een schikking met SAG-AFTRA.

Al met al verwacht Matt Belloni, de oprichter van Puck, nu dat Hollywood in het beste geval de productie rond eind november zal hervatten. Bij “Squawk Box” van CNBC zei hij vandaag ook:

Van wat mij is verteld, krijgen schrijvers een successtatistiek bij het streamen, wat een groot twistpunt was … ze wilden een deel van hun residuen als bonus als hun shows het goed zouden doen.

Belloni onthulde ook dat studio’s hebben ingestemd met het bieden van aanzienlijke bescherming aan schrijvers tegen het gebruik van AI – en dat alles uiteraard bovenop loonsverhogingen.