Pepe daalt binnen een maand met 24%, revolutionaire Memeinator ruimt de ruimte voor meme-tokens op

Pepe ($PEPE) heeft de hype verloren die het maanden geleden had, toen de prijs met maar liefst 9000% steeg. Het meme-token trok investeerders aan toen de waarde omhoogschoot naar $0,00000431. Niettemin zijn de rollen omgedraaid voor de eens zo lucratieve crypto. Pepe heeft de afgelopen 30 dagen ongeveer 24% verloren.

PEPE heeft de afgelopen 30 dagen ongeveer 24% van zijn waarde verloren. De onrust rond het actief begon met name toen het team van Pepe tokens ter waarde van $15,7 miljoen uit de primaire wallet haalde. Verder veranderde de protocoltoegang van de wallet van vijf naar twee handtekeningen.

Zoals invezz.com meldde, hebben dergelijke gebeurtenissen geleid tot speculaties over rug-pulls, en enthousiastelingen begonnen hun PEPE-voorraad te verkopen. Terwijl ontwikkelaars probeerden de schade onder controle te houden, uitten de invloeden hun scepsis en spijt over de investeringen in het project.

Bovendien wakkerde het Telegram-account van PEPE het vuur aan omdat er beveiligingsproblemen waren. De alt handelde op het moment van schrijven in de buurt van $0,00000068, wat wijst op een daling van 85% ten opzichte van ATH’s. Analisten hebben verschillende meningen over het toekomstige traject van PEPE, waarbij de meesten steile prijsdalingen voorspellen.

De prestaties van PEPE weerspiegelen de kwesties van onwettigheid in de meme-tokensector. Ondertussen is de onlangs gelanceerde Memeinator van plan de thema-markt voor digitale munten te redden. Het project heeft tot doel AI te benutten om zwakke memes te vinden en te vernietigen.

De nieuwe uitdager – Memeinator (MMTR)

Terwijl Pepe uitdagingen tegenkomt, is een nieuwe uitdager, Memeinator, gearriveerd om de meme-muntenindustrie te redden. Het nieuwe project zal inspelen op de aanhoudende thema-crypto-rage en tegelijkertijd enthousiastelingen de kans bieden om te investeren in krachtige projecten met een veelbelovende toekomst.

Terugkerend uit 2077 om de meme-valutamarkt op te schonen, gebruikt Memeinator kunstmatige intelligentie om zwakke projecten te scannen en te vernietigen, of “de projecten die het ongewenst acht en die een negatief effect hebben gehad op de toekomst waaruit het is teruggekeerd.”

Memeinator is van plan de sector te domineren en de eerste plaats te verwerven als de meest verhandelde thema-crypto.

Investeren in Memeinator?

Memeinator is een lucratief project dat cryptofans de kans biedt om te investeren in mememunten met lucratieve kansen. Terwijl andere tokens in deze activaklasse afhankelijk zijn van een hype om te groeien, heeft het een gedetailleerde routekaart voor het bereiken van enorme marktkapitalisatie.

“Het project zal zwaar investeren in marketing en branding om ervoor te zorgen dat iedereen erover praat en dat de weg naar een enorme marktkapitalisatie vrij is.”

Bovendien zal Memeinator blijven bloeien naarmate kunstmatige intelligentie meer grip krijgt. Deskundigen zijn ervan overtuigd dat de AI-markt in 2030 zal exploderen tot bijna $2 biljoen. AI-gerichte projecten blijven klaar voor opmerkelijke voordelen.

De indrukwekkende tokenomics van Memeinator maken de altcoin een ideale kandidaat voor een explosieve prijsgroei in de toekomst.

