Shiba Memu investeringsmogelijkheid nu Bitcoin de risk-off stemming trotseert

Cryptocurrencies tonen langzaam veerkracht ondanks gemengde marktvooruitzichten. De presale van Shiba Memu (SHMU) is de $3,183 miljoen gepasseerd. Ondertussen stoort het risk-off-sentiment Bitcoin-investeerders minder. De grootste cryptocurrency bleef dit weekend boven de $26.000, ondanks een lichte afkoeling. De sterke punten zijn positief en stimuleren de vraag naar risicovolle activa. Maar hoe aantrekkelijk is Shiba Memu, de zelfbenoemde marketinggoeroe, klaar om zijn meme-collega’s te veroveren? Meer informatie over de presale van het project en het kopen van het token is hier te vinden.

Langetermijnpositie van Bitcoin nadert recordhoogte

Copy link to section

Een deel van de reden dat Bitcoin zijn schouders ophaalt over bears is de toegenomen belangstelling onder langetermijninvesteerders (hodlers). Uit de laatste gegevens blijkt dat het aantal tokens dat in handen is van langetermijnbeleggers bijna nooit eerder is bereikt. De hodling is een positieve indicator, aangezien deze in het verleden is gebruikt om de toestand van de cryptomarkt te voorspellen.

Hodlers behouden hun Bitcoins tijdens marktbodems, in de verwachting dat er sterke bewegingen op komst zijn. Lange termijn vasthouden gebeurt ook nadat de bearmarkten overdreven zijn. Beleggers die ervan overtuigd zijn dat de markt op de bodem zit, zouden niet bereid zijn te verkopen. Ze verwachten winst te maken als de markt weer opleeft.

Hoewel het nog te vroeg is om een bullish Bitcoin-markt te voorspellen, duidt de langetermijnpositie op een sentimentsverschuiving. Dit betekent dat het een kwestie kan zijn van wanneer voordat Bitcoin robuuste winsten boekt en de risicovolle activa vergroot.

Save

Shiba Memu: de perfecte investering voor 2024?

Copy link to section

Als het gaat om het selecteren van een belegging, is de keuze aan de belegger. Maar voor investeringen in meme-activa staat het potentieel voor torenhoge winsten op de eerste plaats naast andere overwegingen.

Shiba Memu wordt aangeprezen als het memeproject van de toekomst. Met behulp van AI om zichzelf op de markt te brengen, wil het project duurzaam worden door meme-trends vast te leggen. Shiba Memu kan zijn eigen PR creëren, een marketinginterventie initiëren en zijn hondenrivalen tegengaan.

Als meme-cryptocurrency probeert Shiba Memu ook gebruik te maken van de bestaande manie en waanzin om populair te worden. Het controleert sociale platforms op de beste creatieve ideeën in advertenties en produceert deze beter. Dankzij deze mogelijkheid kan Shiba Memu zijn eigen hype genereren en zijn er geen influencers nodig om grip te krijgen.

De AI-toepassing van Shiba Memu maakt het een potentiële investering voor 2024 wanneer het token genoteerd wordt. Shiba Memu zou de winsten van zijn meme-voorgangers kunnen repliceren en aanzienlijke rendementen kunnen behalen. De vooruitzichten zijn ook groot naarmate de AI-toepassing meer gebruiksscenario’s vindt en Shiba Memu krachtiger wordt.

Is Shiba Memu een goede investeringsmogelijkheid?

Copy link to section

Er zijn verschillende redenen waarom een investering in een speculatief actief als Shiba Memu zinvol is. Ten eerste biedt het een sterk alternatief voor zijn meme-crypto-activa. AI groeit snel en krijgt erkenning in veel sectoren, waaronder crypto. Het gebruik van AI zou ervoor kunnen zorgen dat Shiba Memu een sensationeel cryptoproject kan worden met sterke winst in de toekomst.

Beleggers zouden ook blij zijn als Shiba Memu debuteert terwijl de rest van de sector vervuilt. Nu de langetermijnpositie van Bitcoin verbetert, kunnen de fortuinen ten goede veranderen. Tegen de tijd dat Shiba Memu in 2024 op de beurs debuteert, zou een verbeterd sentiment het token ten goede kunnen komen.

De sociale dynamiek van Shiba Memu is een andere utility. Het project beschikt over een AI-dashboard voor realtime updates en verbindingen. De sociale kenmerken geven investeerders niet alleen macht, maar maken Shiba Memu ook populair. Dit vergroot de utility en de kans dat het token in waarde explodeert.

Moet je Shiba Memu in de presale kopen?

Copy link to section

Shiba Memu wordt in de presale met korting aangeboden. De prijs van het token stijgt elke dag om 18.00 uur GMT. Dit betekent dat nu kopen beter is. SHMU biedt een hoog rendement voor vroege investeerders die tokens van hoge waarde zullen ontvangen nadat de voorverkoop is afgelopen. Door in de presale te kopen, wordt ook geprofiteerd van potentiële initiële prijswinsten wanneer het token op de beurs debuteert.