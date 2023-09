Onzekerheid voor Bitcoin in aanloop naar vervaldatum van $3 miljard aan opties

Alle ogen zijn gericht op de komende maandelijkse optievervaldatum, gepland voor 29 september, met maar liefst $3 miljard aan Bitcoin (BTC)-opties.

De belangrijkste vraag is of de prijs van Bitcoin $26K kan vasthouden voordat de opties verlopen.

Bitcoin marktsentiment voorafgaand aan de vervaldatum

De handelsvolumes van Bitcoin zijn onlangs gedaald tot niveaus die in meer dan vijf jaar niet meer zijn gezien, wat een duidelijk beeld schetst van de toestand van de markt. Ondanks dat de erkenning van Bitcoin steeds meer terrein wint in China, is de handelsactiviteit op spotbeurzen aanzienlijk afgenomen. Deze daling van de handelsactiviteit wordt voornamelijk toegeschreven aan de groeiende angst rond de macro-economische vooruitzichten. Het lijkt erop dat beleggers steeds meer risicomijdend worden.

Bovendien nemen traditionele financiële instellingen zoals JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) een voorzichtige houding aan, waarbij de bank naar verluidt overdrachten met betrekking tot crypto-activa binnen haar retaildivisie verbiedt. Deze stap is bedoeld om bescherming te bieden tegen mogelijke frauduleuze of oplichtingsactiviteiten, maar weerspiegelt ook het ongemak onder traditionele spelers met betrekking tot cryptocurrencies.

De Dollar Strength Index (DXY), die het hoogste niveau in tien maanden bereikt, voegt nog een extra zorgpunt toe. Historisch gezien vertoont deze index een omgekeerde correlatie met risicovolle activa, die vaak stijgt wanneer beleggers veiligheid zoeken in contante posities.

Bullish verwachtingen en onevenwichtigheden

De aanstaande optievervaldatum van $3 miljard op 29 september heeft veel aandacht getrokken van de cryptogemeenschap. Er zit echter een wending in het verhaal. Hoewel de open belangstelling voor deze opties momenteel $3 miljard bedraagt, zouden de bullish verwachtingen van een prijsstijging van Bitcoin naar $27.000 of hoger wellicht niet werkelijkheid worden.

De onevenwichtigheid tussen call-(koop) en put-(verkoop) opties is duidelijk: $1,9 miljard aan open call-rente vergeleken met $1,1 miljard aan put-opties. Het is echter belangrijk op te merken dat als Bitcoin bij de vervaldatum in de buurt van de $26.300 blijft, slechts $120 miljoen aan callopties uitoefenbaar zal zijn. Dit betekent dat het recht om Bitcoin op een hoger niveau te kopen nutteloos wordt als de prijs bij het verstrijken van de looptijd onder dat niveau blijft.

Potentiële scenario’s voor prijsbewegingen van BTC

Gezien de huidige marktomstandigheden en optieposities zijn er vier waarschijnlijke scenario’s:

Bereik van $25.000 tot $26.000: Met 1.400 calls versus 19.300 puts is het nettoresultaat $430 miljoen in het voordeel van de putinstrumenten.

Met 1.400 calls versus 19.300 puts is het nettoresultaat $430 miljoen in het voordeel van de putinstrumenten. Bereik van $26.000 tot $27.000: Binnen dit bereik staan 6.200 calls tegenover 12.600 puts, waarbij de putinstrumenten $170 miljoen in het voordeel zijn.

Binnen dit bereik staan 6.200 calls tegenover 12.600 puts, waarbij de putinstrumenten $170 miljoen in het voordeel zijn. Bereik van $27.000 tot $27.500: Hier strijden 9.900 calls met 10.100 puts, wat resulteert in een evenwichtige uitkomst tussen call- en putopties.

Hier strijden 9.900 calls met 10.100 puts, wat resulteert in een evenwichtige uitkomst tussen call- en putopties. Bereik van $27.500 tot $28.000: Met 12.000 calls en 8.900 puts is het nettoresultaat $85 miljoen in het voordeel van de callinstrumenten.

Om Bitcoin-bulls een gelijk speelveld te geven, hebben ze een prijsverhoging van 3,2% nodig vanaf $26.200, terwijl bears slechts een bescheiden correctie van 1% onder $26.000 nodig hebben om op 29 september een voordeel van $430 miljoen te behalen.

Gezien de recente prijsbewegingen van Bitcoin en het heersende marktsentiment blijft de kans groot dat Bitcoin tegen de vervaldatum van de opties onder de $26.000 zal dalen.