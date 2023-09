IOTA lanceert ShimmerEVM op het mainnet

IOTA, een toonaangevende speler in de cryptocurrency-industrie, heeft de eerste openbare IOTA Smart Contracts (ISC) op het netwerk gelanceerd. De contracten zullen draaien op Shimmer, het stagingnetwerk voor het ecosysteem van IOTA.

ShimmerEVM heeft tal van functies. Ten eerste is het een EVM-compatibel netwerk, waardoor mensen contracten van Ethereum en andere ketens kunnen uitvoeren. Ten tweede heeft het magische slimme contracten waarmee gebruikers kunnen communiceren met native assets en NFT’s van andere laag 1-netwerken.

Verder heeft ShimmerEVM nog andere functies, waaronder MEV-bescherming, knooppuntondersteuning en Layer 1 native asset-ondersteuning. Als onderdeel van deze lancering lanceerde IOTA ShimmerEVM als een openbare keten die toegankelijk is voor alle gebruikers. In de loop van de tijd zal de IOTA Foundation het netwerk aan de gemeenschap aanbieden als een manier om de decentralisatie ervan te garanderen.

De afgelopen maanden hebben veel ontwikkelaars projecten gemaakt in het ecosysteem van Shimmer. ShimaSea is bijvoorbeeld een gedecentraliseerde beurs (DEX), terwijl Virtue de eerste Shimmer $vUSD stablecoin lanceerde. Andere top-dApps in het ecosysteem zijn Deepr Finance, Accumulator, Soonaverse en Genie’s Bounty. In een notitie zei Dominik Schiener, het hoofd van de IOTA Foundation:

“We hebben met andere projecten samengewerkt om ervoor te zorgen dat we zo compatibel mogelijk zijn met andere EVM-technologieën, terwijl we de unieke eigenschappen behouden waarmee we ons onderscheiden. We hebben ook uitgebreid samengewerkt met ontwikkelaars die dApps lanceren en met de bredere gemeenschap.”

De prijs van IOTA-crypto reageerde mild op het ShimmerEVM-nieuws. Het handelde op $0,15, waar het de afgelopen dagen stond. Net als andere coins is het IOTA-token dit jaar met meer dan 44% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau en met 95% ten opzichte van het hoogste niveau ooit.