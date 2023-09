Worldcoin (WLD) explodeert en stijgt met 80%: de drijvende factoren

Het native token van Worldcoin, Worldcoin (WLD), heeft aanzienlijke golven veroorzaakt op de cryptocurrency-markt en heeft de afgelopen twee weken een indrukwekkende waardestijging van 80% aangetoond. Op 13 september handelde het WLD-token rond de $1, vergeleken met de prijs van $1,84 op het moment van schrijven (28 september).

Deze opmerkelijke prestatie heeft de interesse gewekt van zowel doorgewinterde cryptocurrency-enthousiastelingen als experts uit de industrie, tegen de achtergrond van een wereldwijde reactie op de regelgeving die culmineerde in een verbod in Kenia. Maar welke factoren zijn de drijvende kracht achter deze stijging, en wat betekent dit voor het Worldcoin-project?

Prijsanalyse Worldcoin (WLD)

Toen Worldcoin in juli 2023 zijn debuut maakte op de cryptocurrency-markt, kreeg het snel aandacht en werd het genoteerd op verschillende beurzen. Op de eerste handelsdag steeg de prijs van het token naar een indrukwekkend hoogtepunt van $5,290, voordat deze zich vestigde op $2,161. Hoewel dit niveau van volatiliteit gebruikelijk is in de cryptowereld, vooral voor nieuwe en langverwachte projecten, daalde het token verder onder de $1 na de reactie van verschillende regelgevende instanties over de hele wereld.

In de daaropvolgende maanden behield WLD een relatief stabiel traject, schommelend tussen $2,525 en $0,972. In zijn recente prestaties is het token echter een weerstandspunt op de middellange termijn tegengekomen van $1,724. Momenteel schommelt de koers rond de $1.726, wat veel aandacht trekt omdat het ernaar streeft deze weerstand te doorbreken en mogelijk de weg vrij te maken voor nog hogere waarderingen.

De groeiende populariteit van Worldcoin in Zuid-Amerika

Worldcoin onderscheidt zich van andere cryptocurrencies met zijn innovatieve ‘proof of personhood’-mechanisme, waarbij gebruik wordt gemaakt van biometrische irisscantechnologie voor identiteitsverificatie.

Deze unieke aanpak heeft het project in staat gesteld opmerkelijke mijlpalen te bereiken, vooral in Chili, waar het de deelname van meer dan 1% van de bevolking van het land, oftewel 200.000 Chilenen, heeft vergaard bij het ontvangen van de subsidie van Worldcoin in de vorm van WLD-tokens.

More than 200K people have verified their World ID in Chile. That’s over 1% of the population.



To help meet demand, project contributors at @tfh_technology have recently started operations in Vina del Mar & Concepcion, in addition to Santiago. pic.twitter.com/MN0ztyqmcF — Worldcoin (@worldcoin) September 26, 2023

De groeiende populariteit van het token strekt zich uit tot buiten de grenzen van Chili en bereikt andere Latijns-Amerikaanse landen die het project ook hartelijk hebben omarmd. Met name in augustus maakte Worldcoin bekend dat het op één dag meer dan 9.500 Argentijnen had geregistreerd, wat neerkomt op één verificatie per negen seconden. Deze prestatie is bijzonder opmerkelijk gezien het feit dat er destijds slechts vier verificatiestations in Argentinië waren.

De populariteit van Worldcoin verliep echter niet zonder hapering. Een paar weken nadat het in juli van dit jaar werd gelanceerd, kreeg het te maken met enkele problemen op het gebied van de regelgeving. De belangrijkste vond plaats in Kenia, waar het nog steeds wordt onderzocht nadat bijna een half miljoen mensen hun iris hebben gescand om zich bij het project te registreren. Naast de opschorting in Kenia kreeg Worldcoin ook te maken met reguleringsproblemen in Frankrijk, Argentinië en het Verenigd Koninkrijk.

Verhoogde handelsactiviteit op Binance

De stijging van de waarde van WLD kan grotendeels worden toegeschreven aan de toegenomen handelsactiviteit op Binance, een van ‘s werelds toonaangevende cryptocurrency-beurzen.

Analisten hebben deze handelsactiviteit nauwlettend gevolgd, waarbij Riyad Carey, een vooraanstaande crypto-onderzoeker, de recente instroom van ongeveer $1 miljoen in Worldcoin (WLD) op Binance binnen een tijdsbestek van slechts zes uur op 25 september in de schijnwerpers zette. spree resulteerde in een opmerkelijke boost van 5% voor het Worldcoin-token.

$WLD rallying more than 5% on about $1mn worth of net buying on Binance in the past 6 hours pic.twitter.com/VjEv4S49Kc — Riyad Carey (@riyad_carey) September 25, 2023

Carey’s observaties suggereren dat er mogelijk een fase van accumulatie van WLD in het verschiet ligt.

Terwijl Binance getuige was van deze stijging, ondervonden andere grote beurzen, waaronder Uniswap, Bithumb, Bybit, Kucoin en OKX, in hetzelfde tijdsbestek geen vergelijkbare stijging van het cumulatieve volume. Met name had Binance de afgelopen week de meest significante daling van het cumulatieve volume van WLD gezien.