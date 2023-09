Cryptocurrencies waren in september de meest veerkrachtige activa, omdat een gevoel van angst zich verspreidde op de financiële markt. In de VS daalden belangrijke indices zoals de Dow Jones, Nasdaq 100 en Russell 2000 naar hun laagste niveau in maanden. Op dezelfde manier daalde de angst- en hebzuchtindex naar het laagste niveau in maanden.

De marktrisico’s namen in september toe

Bitcoin, na in september naar een dieptepunt van $24.800 in meerdere maanden te zijn gedaald, veerde terug naar meer dan $27.000. Andere populaire coins zoals Tron, Chainlink en Loom Network zijn in maanden naar het hoogste niveau gestegen.

Interessant genoeg vond dit herstel plaats in dezelfde maand waarin de Federal Reserve zich ertoe verplichtte de rente verder te verhogen. Als dit gebeurt, zal dit de rente naar een hoogtepunt van 5,75% duwen, het hoogste niveau in meer dan twintig jaar. Nu de hypotheekrente de 8% nadert, zijn er risico’s voor de toestand van de economie.

Er zijn nog andere potentiële risico’s op de markt. Ten eerste zijn de VS op weg naar een overheidsshutdown die enkele weken kan duren. Analisten bij Goldman Sachs zijn van mening dat de shutdown elke week dat de shutdown duurt 0,2% van de economie zal schaven.

Ten tweede zijn autoarbeiders nog steeds in een grote staking verwikkeld, die nog enkele maanden kan duren. Analisten zijn van mening dat deze staking ook zal leiden tot een aanzienlijke vertraging van de economie. De auto-industrie en haar waardeketen zijn goed voor ongeveer 4% van de economie.

Verder zijn er inflatierisico’s in de VS, omdat de prijzen voor ruwe olie zijn gestegen. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de totale consumentenprijsindex (CPI) is gestegen van 3,2% in juli naar 3,7% in augustus. Deze trend zal waarschijnlijk blijven stijgen nu de benzineprijzen het sleutelniveau van $4 naderen.

Daarom was het behoorlijk verrassend dat Bitcoin en andere cryptocurrencies floreerden toen de markt met deze risico’s te maken kreeg. Daarentegen zette de uitverkoop van obligaties zich voort, waardoor belangrijke ETF’s als TLT, BND en VGLT naar het laagste niveau in jaren zijn geduwd.

Verkoop van Shiba Memu-tokens gaat door

Tegelijkertijd is het ook verrassend dat Shiba Memu deze maand zijn symbolische verkoop voortzette. Uit gegevens op de website blijkt dat de ontwikkelaars meer dan $3,3 miljoen hebben opgehaald bij investeerders nu de tokenverkoop zijn einde nadert.

Het opgehaalde geld kwam tot stand omdat investeerders enthousiast bleven over het token en de groeiende meme-munten en trends op het gebied van kunstmatige intelligentie. Een van de grootste AI-nieuws van de maand was de beslissing van Amazon om te investeren in Anthropic.

