Pepe prijs stijgt met 31%, whales verzamelen biljoenen PEPE

De PEPE cryptocurrency is de afgelopen 24 uur getuige geweest van een opmerkelijke stijging van ruim 10%. Zowel investeerders als analisten vragen zich af wat de drijvende krachten achter deze snelle stijging zijn.

PEPE prijsgrafiek

Met een stijging van 31% in de afgelopen week heeft PEPE de aandacht getrokken van handelaren en cryptoliefhebbers. Laten we de recente ontwikkelingen ontleden die mogelijk hebben bijgedragen aan deze indrukwekkende prijsrally.

Accumulatie door whales van PEPE op Binance

De recente stijging van PEPE kan worden toegeschreven aan de strategische bewegingen van belangrijke spelers zoals walvissen en vroege kopers die actief PEPE-tokens verzamelen. Uit deze transacties blijkt een sterk geloof in de potentie van het project.

Adres 0x710 heeft strategisch maar liefst 1,029 biljoen $PEPE-tokens van Binance verworven. Deze aanzienlijke aankoop, voor een totaalbedrag van $835.000, vond plaats op 29 september om 05.19 uur (UTC). De walvis bracht de verzamelde tokens vervolgens onmiddellijk over naar een nieuw adres, 0xf53, wat de nieuwsgierigheid onder waarnemers wekte.

Eerder ruilde een andere vroege koper en walvis, 0x0be, op 28 september om 19:20 uur (UTC) 390 ETH voor 875,6 miljard $PEPE, wat neerkomt op $645.000. Momenteel bezit 0x0be 1,92 biljoen dollar PEPE en is actief betrokken bij de markt, waarbij twee handelscycli zijn voltooid. De eerste cyclus leverde aanzienlijke winsten op, terwijl de tweede cyclus gekenmerkt lijkt te worden door niet-gerealiseerde verliezen.

Een ander adres 0x0a8 dat op 28 september om 21:39 uur (UTC) ten tonele verscheen, ruilde 465.839 USDC tegen een gunstige koers voor 629,2 miljard $PEPE. Het adres bevat nu 729,2 miljard $PEPE-tokens verdeeld over twee adressen. Dit adres was met name eerder betrokken bij de handel in $PEPE, wat resulteerde in bepaalde winsten en verliezen.

Te midden van deze enorme bewegingen van PEPE Coin is het belangrijk op te merken dat de prijs van PEPE zeer volatiel is en dat de marktomstandigheden snel kunnen veranderen. Handelaren en investeerders moeten voorzichtig zijn en grondig onderzoek doen voordat ze deelnemen aan de cryptocurrency-markt.