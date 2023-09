De prijs van Tron (TRX) zette zijn opmerkelijke rally op vrijdag voort toen de vraag naar het token steeg. Het steeg naar een hoogtepunt van $0,090, het hoogste niveau sinds 22 juli. Het nadert het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $0,094, waardoor het dit jaar een van de best presterende grote cryptocurrencies is.

Tron DeFi TVL bereikt een recordhoogte

Tron heeft beter gepresteerd dan andere cryptocurrencies, dankzij de sterke prestaties van het DeFi-ecosysteem. Gegevens van DeFi Llama laten zien dat Tron’s DeFi totale waarde vergrendeld (TVL) naar een recordhoogte van meer dan $6,8 miljard is gestegen. Tron begon het jaar met een TVL van ruim $4,7 miljard.

Een nadere blik op het ecosysteem laat zien dat deze groei wordt aangedreven door JustLend, een protocol voor uitlenen en lenen. De TVL van het netwerk is de afgelopen dertig dagen met meer dan 30% gestegen en bedraagt nu ruim $4,7 miljard. Andere grote spelers in het ecosysteem zijn stUSDT en JustStables, die een TVL hebben van respectievelijk ruim $1,7 miljard en $1,54 miljard.

Uit andere gegevens blijkt dat Tron de meest actieve cryptocurrency in de sector is. De stablecoins worden gewaardeerd op ruim $44,5 miljard, terwijl het aantal actieve gebruikers in het ecosysteem is gestegen naar meer dan 1,47 miljoen. Netwerken als Ethereum en BNB Chain hebben daarentegen een aanzienlijk kleinere gebruikersbasis.

Tron heeft het ook goed gedaan dankzij de sterke prestaties van USDD, de stablecoin die in 2022 werd gelanceerd. De stablecoin heeft zijn koppeling behouden dankzij de strategie van overcollateralisatie.

Het belangrijkste is dat de TRX-prijs is gestegen vanwege de sterke prestaties van de cryptomarkt. Bitcoin is naar $27.000 gestegen, terwijl XRP naar $0,052 steeg.

Tron prijsvoorspelling

De daggrafiek laat zien dat de prijs van TRX de afgelopen maanden bullish is geweest. Tron heeft het belangrijke weerstandsniveau omgedraaid naar $0,085, het hoogste punt op 28 juli. Het heeft ook een stijgend kanaal gevormd, weergegeven in het groen.

Tron is boven de 25- en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gesprongen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator (SO) boven het overboughtniveau zijn gekomen. Daarom zijn de vooruitzichten voor de munt bullish, waarbij het volgende niveau $0,10 bedraagt. De stop-loss van deze transactie bedraagt $0,085.