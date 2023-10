Memeinator presale: bijna 700.000 dollar opgehaald, zelfs nu shutdown Amerikaanse overheid dreigt

Een dreigende shutdown van de Amerikaanse overheid zou tegenwind kunnen betekenen voor de bredere markt nu crypto en aandelen oktober ingaan. Het is een vooruitzicht waarbij meme-coins slechter af zouden kunnen zijn nu een nieuw tijdperk begint met de komst van de Memeinator (MMTR).

Shutdown van de Amerikaanse overheid en implicaties voor crypto

Copy link to section

De kans op een sluiting van de Amerikaanse regering nam vrijdag aanzienlijk toe toen Republikeinse wetgevers samen met de Democraten een voorstel van de Republikeinse Partij met 232 tegen 198 stemmen verwierpen. Omdat dit waarschijnlijk een laatste wanhopige poging is, suggereren marktexperts dat er geen compromis in zicht is vóór de deadline van zaterdagavond.

Wat zou de implicatie zijn van een dergelijke sluiting voor crypto? Greg Cipolaro, mondiaal hoofd onderzoek bij NYDIG, zei vrijdag in een notitie dat als de overheid zou worden gesloten, crypto-implicaties op twee gebieden voelbaar kunnen zijn: wetshandhaving en financiële regulering. Voor de eerstgenoemden gaat het om de impact op crypto-gerelateerde zaken bij het ministerie van Justitie (DOJ), terwijl de laatste gevolgen kunnen hebben voor de activiteiten van de Securities and Exchange Commission (SEC).

De SEC heeft schijnbaar al geanticipeerd op de sluiting door meerdere Bitcoin ETF-voorstellen ruim vóór de vervaldatum van de beslissing uit te stellen. Door de marktreactie is de prijs van Bitcoin onder de $27.000 gedaald en hebben altcoins, waaronder meme-coins, een deel van de winst van de afgelopen week verloren.

Afgezien van de onzekerheid lijken investeerders het potentieel van het nieuwe Memeinator (MMTR)-token te onderschrijven nadat de presale van het project deze week werd gelanceerd.

Wat is Memeinator?

Copy link to section

De crypto-mememarkt heeft dit jaar een opmerkelijke stijging doorgemaakt en is uitgegroeid tot meer dan $20 miljard in omvang, omdat hype en momentum populaire tokens met een meme-thema omhoog dreven. De groei in de gemeenschap van sommige meme-tokens was ook indrukwekkend.

Er zijn echter talloze meme-coins die geen andere waarde bieden dan parodieën op topmunten, een scenario waarin de memesfeer vol zit met waardeloze, overhypede tokens.

Memeinator is een project gericht op het teruggeven van plezier met nieuwe waarde aan de wereldwijde meme-coin gemeenschap. Dat komt in de vorm van een vernietiging van de zwakke memes terwijl de native MMTR stijgt naar een marktaandeel van $1 miljard.

MMTR, een utility-token dat een deflatiemechanisme omvat, biedt waardehouders, waaronder toegang tot staking, NFT’s en het Memeinator-spel – een nieuw door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven spel “Meme Warfare” zal ervoor zorgen dat MMTR-houders op zoek gaan naar meme-munten en deze wannabes vernietigen.

Er is ook een prijs voor één MMTR-houder in de vorm van een Virgin Galactic-reis naar de ruimte.

Memeinator tokenomics en waar te kopen

Copy link to section

De MMTR-tokenomics, zoals uiteengezet in de whitepaper van het project, duiden op een totaal aanbod van 1 miljard MMTR-tokens. Het team heeft 65% hiervan gereserveerd voor de presale. Deze staat op het punt om fase vier te bereiken naarmate het project een routekaart volgt met onder meer de lancering op grote cryptobeurzen en de onthulling van het Memeinator-spel.

Met een historische presale verhoging van meer dan $700.000 in slechts drie dagen laat de Memeinator de meme-coin wereld zien dat het menens is. Het is een teken dat de uitroeiing van zwakke meme-coins aan de gang is en dat de dreigende sluiting van de Amerikaanse overheid niemand zal redden van de dag des oordeels.

Voor crypto-meme-enthousiastelingen die deel willen uitmaken van het nieuwe tijdperk, is vandaag de kans geopend om MMTR tegen presale prijzen te kopen. De huidige prijs is $0,0112, die in de volgende fase zal stijgen naar $0,0118 en zal blijven stijgen gedurende de presale fase.

Op dit moment ondersteunt Memeinator kopen met ETH en USDT op het Ethereum-mainnet, evenals BNB en BUSD op Binance Smart Chain.

Als je meer wilt weten over Memeinator of MMTR wilt kopen, bezoek dan de website.