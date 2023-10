De prijs van Solana (SOL) zette de bullish comeback maandag voort, nadat een gevoel van hebzucht zich in de markt verspreidde. De munt steeg maandag naar een hoogtepunt van $24,47, het hoogste niveau sinds 15 augustus. Het is met ruim 39% gestegen ten opzichte van het laagste niveau deze maand.

SOL open interest stijgt

De prijs van Solana bevond zich de afgelopen weken in een sterke bullish trend, omdat de vraag naar het token is gestegen. Tegelijkertijd laten gegevens op de termijnmarkt zien dat de open interesse van Solana de afgelopen dagen is toegenomen.

De open rente steeg maandag naar $328 miljoen, het hoogste niveau sinds 15 augustus van dit jaar. Het piekte vanaf een dieptepunt van $209 miljoen op 2 september. Het grootste deel van deze open rente betreft Binance en is gestegen tot ruim $132,9 miljoen. Het wordt gevolgd door Bybit. OKX, Bitget en dYdX.

Open interest is een belangrijke maatstaf die wordt waargenomen door investeerders en handelaars. Het is een getal dat het aantal uitstaande derivatencontracten voor een actief weergeeft dat nog niet is afgewikkeld. Een hoger cijfer is meestal een positief teken.

De prijs van Solana loopt vooruit op het komende proces tegen Sam Bankman-Fried, waarover ik in dit artikel schreef. De zaak is belangrijk voor Solana omdat het een van de grootste holdings van FTX en Alameda Research was. FTX overweegt een aantal van zijn liquide activa te liquideren, waaronder Solana, omdat het zijn klanten wil terugbetalen.

Ondertussen is de prijs van Solana gestegen, aangezien de totale waarde vergrendeld (TVL) in DeFi de afgelopen maanden sterk is gestegen. De TVL is de afgelopen maanden gestegen tot ruim $1,15 miljard. Stablecoins in het ecosysteem bedragen ruim $1,58 miljard. De grootste troeven in het ecosysteem zijn SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance en Lido.

Het belangrijkste was dat de prijs van Solana steeg nadat Washington een wet op de kortetermijnuitgaven had aangenomen die een sluiting van de overheid verhinderde.

Solana prijsvoorspelling

De daggrafiek laat zien dat de prijs van SOL een sterke comeback heeft gemaakt na een dieptepunt van $17,23 op 11 september. Het piekte op $24, het hoogste niveau sinds 15 augustus. De munt is boven de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gesprongen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar het overboughtniveau van 80 is gesprongen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor Solana bullish, met een volgende niveau van $26,15, het hoogste punt in januari, maart en april. Als deze weerstand wordt overschreden, springt de koers naar een hoogtepunt van $32,32 (hoogste punt op 14 juli).