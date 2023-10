Crypto- en Web3 venture-capital neemt af door langdurige bearmarkten

Analytisch platform WuBlockchain heeft maandag zijn cryptocurrency venture capital-rapport over september gepresenteerd. De statistieken gaven aan dat de durfkapitaalfinanciering voor crypto- en Web3-ondernemingen bleef afnemen naarmate de ruimte voor digitale activa een escalerende bearish trend ervoer.

Crypto- en Web3-financieringsproblemen

Copy link to section

Uit het rapport blijkt dat in de crypto-venture capital-ruimte de openbaar gemaakte investeringsprojecten tussen augustus 2023 en 77 in september met 3% zijn gestegen. Niettemin betekende dit een daling van 44% ten opzichte van september 2022, toen 138 projecten geld ophaalden.

Bovendien haalde de crypto-VC in september $510 miljoen op, wat neerkomt op een daling van 24% ten opzichte van de $670 miljoen in augustus en een daling van 72% vergeleken met $1,84 miljard in september 2022.

Ondertussen domineerden infrastructuur- en DeFi-projecten, die respectievelijk ongeveer 30% en 22% van de septemberfinanciering vertegenwoordigden. CeFi-projecten volgden met 4%, terwijl GameFi en NFT 10% voor hun rekening namen.

Bron – WuBlockchain

TechCrunch onthulde een afgenomen Web3-financiering omdat de cryptocurrency-markt een intensievere winter doormaakte. De investeringen in nieuwe Web3-projecten kelderden in het derde kwartaal vergeleken met het tweede kwartaal – een zevende kwartaal op rij met dalingen sinds de piek van durfkapitaalfinanciering in het vierde kwartaal van 2021.

De startups haalden in het derde kwartaal ongeveer $1,3 miljard op, een daling ten opzichte van de $2 miljard in het eerste en tweede kwartaal. Bovendien heeft crypto in het derde kwartaal van 2022 $4,5 miljard opgehaald, aanzienlijk meer dan in het derde kwartaal van 2023.

Ondertussen blijkt uit gegevens van DeFiLlama dat de financiering van cryptocurrency in september is gestegen tot $353 miljoen, een stijging van 25% ten opzichte van augustus. Niettemin zijn de investeringen de afgelopen twaalf maanden (september 2022) met 78% gedaald, toen de sector 1,59 miljard dollar aan investeringen aantrok.

Bron – DeFiLlama

Hoewel de durfkapitaalfinanciering voor crypto- en Web3-startups laag blijft, bevestigt DeFiLlama dat sommigen bearmarkten zien als kansen om te bouwen. Slimme spelers vertrouwen erop dat alles altijd ten goede zal keren.