Memeinator haalt $528.000 op met vurige presale. Is het een 10x investering in 2023?

Meme-cryptocurrencies duiken op, links, rechts en in het midden. Maar hoeveel zijn van de juiste kwaliteit om te slagen en te domineren? Memeinator (MMTR), een nieuwe meme-coin, belooft het kaf van het koren te scheiden. Het project zal AI gebruiken om zwakke memes te vernietigen, waardoor alleen de krachtige memes kunnen domineren. De gemeenschap resoneert met de belofte. Binnen enkele dagen na de lancering van de voorverkoop op 27 september heeft Memeinator meer dan $ 528.000 opgehaald. Investeerders kunnen het token kopen voor een prijs van $0,0112 op de website van het project.

Over Memeinator

Memeinator is een crypto coin die probeert te profiteren van de meme-manie om viraal te gaan en brede acceptatie te verwerven. Het project investeert zwaar in branding om sociale waanzin te creëren en krachtig te worden.

Het voor de hand liggende innovatieve kenmerk van Memeinator is de AI-toepassing. Het pronkt met de slogan: ‘Het voortbestaan van een meme is niet aan jou. Het is aan mij.” Het doel is om AI te gebruiken om zwakke rivalen te vernietigen die geen toekomst hebben in de wereld van meme coins. De AI scant het web om de zwakke memes te identificeren. Door een meedogenloze strijd aan te gaan met de zielige memes, zoekt Memeinator naar overheersing.

Memeinator wil ook duurzaam worden, in tegenstelling tot zijn meme-rivalen. Het maakt gebruik van Twitter API’s en OpenAI-technologie om zijn doelen te bereiken. Door gebruik te maken van deze bestaande technologieën kan Memeinator groeien naarmate het gebruik van AI wijdverspreid wordt.

Is Memeinator een 10x investering in 2023?

Memeinator is nog maar net begonnen en het kan subjectief zijn om te voorspellen hoeveel potentieel het met zich meebrengt. Dankzij de innovatieve productlanceringen en krachtige marketing zou het bedrijf echter bewonderenswaardige hoogten kunnen bereiken.

Vanuit het witboek van het project wil Memeinator gelanceerd worden op de belangrijkste beurzen. Voordat het project op de markt wordt gebracht, zal het echter een groot publiek bereiken om het te steunen. Memeinator richt zich zelfs op een wereldwijde aanhang van gelijkgestemde meme-killers. De verzetsgemeenschap zal samenkomen op sociale platforms zoals Telegram, Discord, Twitter, enz.

Met een voldoende groot aantal investeerders die Memeinator steunen, zou een mogelijke vraag de prijs kunnen opdrijven. De steun overwint de kans dat het project na de lancering instort. Dit zal ook een prijsontdekking voor het token mogelijk maken voordat het bredere publiek er interesse in krijgt.

Waaraan ontleent Memeinator zijn waarde?

Net als andere cryptocurrencies zal Memeinator zijn waarde ontlenen aan een toenemend gebruik. De manier om de vraag te ontsluiten is door het middelpunt van online chatter te zijn via een krachtige marketingstrategie.

Afgezien van speculatie, heeft Memeinator ook een hulpprogramma op andere Web 3.0-gebieden. Na de voorverkoop lanceert het Memeinator-team een web 3.0-game. Spelers in het Memeinator-spel zullen deelnemen aan vijandelijke meme-gevechten. Het idee is om voort te bouwen op de belofte van Memeinator bij het ontmantelen van zijn zwakke rivalen en groeiende populariteit.

Het project zal ook exclusieve NFT’s lanceren voor zijn presale kopers. De NFT’s zullen het creatieve werk van het projectteam demonstreren. De verzamelobjecten bieden voordelen en potentiële winsten voor de houders. Het toegenomen gebruik op de NFT-markt zou de populariteit kunnen vergroten en meer waarde voor Memeinator kunnen ontsluiten.

Omgekeerd kan de Memeinator-gemeenschap een aantal tokens inzetten via een staking-functie die moet worden gelanceerd. Gebruikers krijgen extra tokens tegen concurrerende tarieven, waardoor hun passieve inkomen toeneemt. Het staken is ook een geschikte manier om de waarde van het Memeinator-token te behouden en duurzaam te maken.

Moet je Memeinator deze week kopen?

Memeinator is al begonnen met de langverwachte presale. Het opwindende aspect van beleggen deze week is het verwerven van tokens tegen een aantrekkelijke prijs. De prijs stijgt in elke fase van de presale, wat impliceert dat eerder beter is.

Tegen de tijd dat de presale eindigt, krijgen early backers waardevollere tokens. Het betekent ook dat, aangezien de waarde van MMTR na de notering wordt ontgrendeld, vroege investeerders de overhand hebben.