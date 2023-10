De wisselkoers van het paar NZD/USD daalde voor de tweede dag op rij, nadat traders nadachten over de stijgende Amerikaanse obligatierentes en het komende besluit van de RBNZ. Het pair trok zich terug naar een dieptepunt van 0.5893, een paar punten lager dan het hoogste punt van vorige week op 0.6055.

Rentebesluit RBNZ

Het paar NZD/USD zette de uitverkoop voort, omdat de zorgen over de Amerikaanse economie aanhielden. De Amerikaanse obligatierentes bleven dinsdag stijgen. De rente op tienjarige obligaties steeg naar het hoogste punt van 2007, namelijk 4,7%, terwijl de rente op dertigjarige obligaties steeg naar 4,8%.

De rentecurve is naar het laagste niveau in tientallen jaren gezakt, waardoor de bezorgdheid over een naderende recessie is toegenomen. Dit gebeurde toen de Federal Reserve haar agressieve houding handhaafde toen de inflatie terugkeerde.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in augustus is gestegen naar 3,7%, terwijl de kern-CPI is gedaald naar 4,2%. De inflatie in de dienstensector is vrij hoog geweest. Deze inflatietrend zal zich waarschijnlijk voortzetten naarmate de prijs van ruwe olie stijgt.

De volgende belangrijke katalysator voor de prijs van het paar NZD/USD zal het komende besluit van de RBNZ zijn. Economen zijn van mening dat de centrale bank zal besluiten de rente ongewijzigd te laten op 5,50%.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de inflatie in Nieuw-Zeeland in het tweede kwartaal boven de 6% bleef. Dat was een groter aantal dan de doelstelling van de RBNZ van 2,0%. In een recente verklaring betreurde gouverneur Adrian Orr dat de kerninflatie te hoog bleef.

Uit aanvullende gegevens bleek dat het land uit een recessie komt. In het tweede kwartaal groeide de economie met 0,9%, beter dan de gemiddelde schatting van 0,5%. De jaarlijkse groei bedroeg 1,8% en analisten verwachten dat de stijgende immigratie de economie zal helpen stimuleren.

Technische analyse NZD/USD

Het paar NZD/USD bevond zich de afgelopen weken in een sterke neerwaartse trend. Het trok zich terug naar een dieptepunt van 0,5887, lager dan het hoogste punt van vorige week op 0,6042. Het is onder het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden en het weerstandsniveau op 0,5982 gekomen, het laagste niveau op 31 mei.

Het pair heeft ook een bearish vlagpatroon gevormd, wat een bearish teken is. Het paar zal waarschijnlijk een bearish uitbraak zien, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste support op 0.5800. De stop-loss van deze weergave bedraagt 0,5985.