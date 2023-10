Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) staat vandaag in de belangstelling na een bericht dat het overweegt kosten in rekening te brengen voor advertentievrije Instagram en Facebook in Europa.

Waarom wil Meta Europese gebruikers kosten in rekening brengen?

Europese gebruikers zullen 14 dollar per maand moeten betalen om de sociale platforms zonder advertenties op een mobiel apparaat te gebruiken, en 17 dollar als ze op een desktop werken.

De Europese Unie heeft onlangs stappen ondernomen om metaplatforms te verbieden persoonlijke gegevens van haar gebruikers te gebruiken voor gerichte advertenties zonder hun toestemming.

Daarom overweegt de techgigant nu om Europese gebruikers die ervoor kiezen om zich af te melden voor gerichte advertenties en hun gegevens niet te laten gebruiken, een boete in rekening te brengen, aldus de Wall Street Journal.

De Europese Unie had Meta Platforms vorige maand ook benoemd tot een van de ‘poortwachters’ onder haar Digital Markets Act. De aandelen zijn op het moment van schrijven met 2,0% gedaald.

Meta noemt het komende abonnement ‘SNA’

Meta heeft zijn SNA-voorstel (abonnement zonder advertenties) dat het later dit jaar wil uitrollen al besproken met verschillende toezichthouders in Europa.

Of ze het voldoende vonden, valt echter nog te bezien, aldus het rapport.

Houd er rekening mee dat de Verenigde Staten de bovengenoemde privacyregels niet kennen – en dus zal dit maandelijkse abonnement dat CEO Mark Zuckerberg binnenkort introduceert alleen van toepassing zijn op Europese gebruikers.

Wel lanceerde hij eerder dit jaar Meta Verified, een betaald verificatieprogramma in de VS. Meta Platforms zal in de laatste week van oktober de resultaten over het derde kwartaal rapporteren. De consensus is dat het dit kwartaal $3,56 per aandeel zal verdienen, tegenover $1,64 per aandeel een jaar geleden.