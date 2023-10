Bitcoin’s sterkste september sinds 2016; Stijgend kapitaal in Filecoin ($FIL) en presale InQubeta ($QUBE)

InQubeta ($QUBE ) en Filecoin ($FIL) zijn misschien wel twee van de beste altcoins om in te investeren, aangezien het investeringskapitaal in beide projecten stijgt. De presale van $QUBE heeft al meer dan $3,4 miljoen aan tokenverkopen gegenereerd, terwijl het handelsvolume van $FIL de afgelopen dagen aanzienlijk is toegenomen.

InQubeta streeft ernaar om wereldwijde investeerders een gedecentraliseerde manier te bieden om te investeren in kunstmatige intelligentie. Het biedt een alternatief voor reguliere beleggingsondernemingen en hun discriminerende eisen die hun diensten buiten het bereik van veel mensen houden.

De grootste cryptocurrency, Bitcoin ($BTC), sloot september met een klap af. De prijzen braken voor het eerst sinds mei door het weerstandsniveau van $27.000. De prijzen braken vervolgens het niveau van $28.000 voordat ze weer daalden.

Top altcoins om in te investeren: InQubeta ($QUBE) staat op het punt een belangrijke speler te worden in de AI-revolutie

De creatieve manier waarop InQubeta fractionalisatie, non-fungibele tokens (NFT’s) en smart contracts gebruikt om AI-investeringen open te stellen, zorgt ervoor dat het een substantiële rol kan spelen naarmate de revolutie in kunstmatige intelligentie zich ontvouwt. De technologie heeft de afgelopen tien jaar enorme vooruitgang geboekt en veel concepten die ooit onhaalbaar leken, zijn nu werkelijkheid.

Autonome taxi’s accepteren nu tarieven in steden als San Francisco, terwijl Tesla’s recente demo liet zien dat de mensachtige Optimus-robot autonoom verschillende gekleurde objecten sorteerde. Alle signalen om ons heen wijzen erop dat kunstmatige intelligentie de volgende grote technologische doorbraak zal zijn en InQubeta is perfect voorbereid om daar middenin te zitten.

InQubeta is een van de meest veelbelovende nieuwe DeFi-projecten en is gepositioneerd om de 1,5 biljoen dollar die naar verwachting de komende jaren in de AI-ruimte zal worden gestort, te helpen doorsluizen.

De InQubeta manier

Het veiligstellen van een deel van het eigendom van een AI-startup is net zo eenvoudig als het kopen van op aandelen gebaseerde ERC20-munten op de NFT-marktplaats. Deze ERC20-munten worden door deze bedrijven gemaakt en investeerders kopen ze met $QUBE, dat kan worden verkregen met crypto’s of fiat.

Het is een veilig, transparant en gemakkelijk toegankelijk investeringsprotocol dat voor beide partijen voordelig is voor startups en investeerders. Het helpt ook de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te bevorderen door bedrijven te helpen financieren die willen innoveren.

Investeerders kunnen de waarde volgen van alle ERC20-tokens die ze kopen via hun InQubeta-accounts en ze zijn vrij om deze op elk gewenst moment op de markt te verhandelen.

Investeren in InQubeta

Een klein tokenaanbod met een limiet van 1,5 miljard en brandbelastingen zorgt vrijwel voor de prijsgroei van $QUBE op de lange termijn. Het vasthouden en inzetten van tokens kan net zo winstgevend zijn als het investeren in startups die uiteindelijk een substantiële rol gaan spelen in de AI-revolutie. Stakers worden periodiek beloond met meer $QUBE.

$QUBE wordt momenteel verkocht voor $0,0133 per token, maar de prijzen zullen naar verwachting binnen een jaar de grens van een dollar overschrijden. Sommige analisten voorspellen dat de prijzen de komende jaren tot $20 zullen stijgen, waardoor beleggers enorme rendementen kunnen behalen.

Bitcoin ($BTC) beleeft de meest indrukwekkende bullrun sinds mei

De prijzen van $BTC zijn de afgelopen 30 dagen met 7% gestegen, wat dit de grootste prijsstijging sinds mei maakt. Veel $BTC hodlers hopen dat dit het begin is van een enorme bull run die de prijzen terugbrengt naar eerdere hoogtepunten en meer.

BTC 30-daagse grafiek van Invezz.com

Sommigen schrijven de slechte prestaties van staatsobligaties in Amerikaanse dollars, nu de Federal Reserve zich voorbereidt om de rente te verhogen om de inflatie tegen te gaan, toe aan de recente stijging van $BTC. Als een Bitcoin ETF binnenkort wordt goedgekeurd, zouden de prijzen omhoogschieten.

Filecoin ($FIL) komt naar voren als top-altcoin

Copy link to section

Het handelsvolume van $FIL in de afgelopen dagen en de prijzen zijn de afgelopen week met meer dan 5% gestegen. Het tiendaags voortschrijdend gemiddelde van Filecoin staat op 3,319, terwijl de relatieve sterkte-index op 52,388 staat. De prijzen zouden gemakkelijk bijna drie keer kunnen stijgen als de hoogtepunten van maart worden teruggewonnen.

Samenvatting

$QUBE, $BTC en $FIL zouden op dit moment de beste cryptomunten kunnen zijn om in te investeren, aangezien ze alle drie een aanzienlijke groei tegemoet gaan. $QUBE heeft een groeiprojectie van ongeveer 3x voordat de voorverkoop eindigt en kan bij lancering oplopen tot 100x.

Terwijl de $BTC- en $FIL-groeiprojectie de komende maanden drie keer zo groot is. Ga voor meer informatie over Qube naar de InQubeta presale of sluit je aan bij InQubeta-communities voor updates op socials.