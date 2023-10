Uniswap, de grootste gedecentraliseerde beurs (DEX) ter wereld, zou binnenkort kunnen worden ingezet in de Filecoin Virtual Machine (FVM). Deze inzet zal plaatsvinden als een stemming door Michigan Blockchain dit de komende dagen mogelijk wil maken.

Volgens de stemvolger hebben meer dan 15,39 miljoen UNI-tokens of 99,99% gestemd om de implementatie goed te keuren. Dit houdt in dat meer UNI-houders hun steun moeten uitbrengen, aangezien de indieners van de voorstellen 40 miljoen stemmen nodig hebben. De stemming sluit op 6 oktober.

Michigan Blockchain is van mening dat het zinvol is om Uniswap in FVM in te zetten vanwege de centrale rol die Filecoin speelt in de sector. Filecoin is uitgegroeid tot de ‘de facto’ opslagaanbieder in de blockchain-ruimte. Als zodanig zijn zij van mening dat de multichain-visie van Uniswap zal worden bevorderd en de gedecentraliseerde data-economie zal verbeteren.

Uniswap Governance Proposal #50 is live!



If passed, it will define a canonical implementation of V3 on the Filecoin Virtual Machine (FVM), a programmable EVM-compatible environment built over @Filecoin.



Voting closes Friday morning (EST).https://t.co/lyRqiVrols — Uniswap Foundation (@UniswapFND) October 3, 2023

Filecoin lanceerde FVM een paar maanden geleden, omdat het zijn ecosysteem wilde uitbreiden. FVM heeft Filecoin programmeerbaar gemaakt door de introductie van slimme contracten. Dit betekent dat ontwikkelaars in alle sectoren, zoals DeFi en gaming, nu hun dApps in Filecoin kunnen bouwen en implementeren.

FVM is een groot succes geweest, zoals ik in dit artikel schreef. Gegevens verzameld door DeFi Llama laten zien dat er meer dan 14 miljoen UNI in zijn ecosysteem zijn. De totale waarde (TVL) in het netwerk is gestegen naar meer dan $84,6 miljoen, waarmee het de 30e grootste keten ter wereld is.

De grootste spelers in het ecosysteem van Filecoin zijn liquide stakingplatforms zoals GLIF en STFIL. SFT-protocol en MineFi. Als Uniswap succesvol wordt geïmplementeerd, zou het daarom het grootste platform in het ecosysteem kunnen worden.

Filecoin heeft ook extra functies gelanceerd om zijn ecosysteem te laten groeien. Zo werd bijvoorbeeld Filecoin Web Services (FWS) gelanceerd, een gedecentraliseerd alternatief voor Amazon AWS en Microsoft Azure.

Uniswap, dat begon in de keten van Ethereum, is nu geïmplementeerd in verschillende andere blockchains zoals Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, BNB, Avalanche en Celo.