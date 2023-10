Het pond ten opzichte van INR (GBP/INR) zette de recente uitverkoop voort toen de Britse en Indiase economieën uiteen gingen lopen. Het paar daalde naar een dieptepunt van 100.32, het laagste niveau sinds 28 maart. Het is dit jaar met ruim 6,40% gedaald ten opzichte van het hoogste punt.

Divergentie Groot-Brittannië en India

Copy link to section

De Britse en Indiase economieën lopen uiteen. Aan de ene kant krimpt de Britse economie nu de crisis rond de kosten van levensonderhoud escaleert en de gevolgen van de Brexit tot uiting komen. De consumentenprijsindex (CPI) blijft boven de 6%, een van de grootste in de G7. De economie groeit nauwelijks omdat belangrijke sectoren zoals de productie onder druk blijven staan.

De Indiase economie daarentegen draait op volle toeren. De inflatie daalt en analisten geloven dat India de snelst groeiende economie in de opkomende markt zal zijn. Het heeft Groot-Brittannië al ingehaald en is nu de vijfde grootste economie ter wereld geworden, na de VS, China, Japan en Duitsland.

India heeft het de afgelopen jaren goed gedaan, geholpen door de stijgende investeringen uit westerse landen. Bedrijven als Google, Amazon en Meta Platforms hebben de afgelopen jaren allemaal miljarden dollars in India geïnvesteerd.

Ondertussen heeft India ook geprofiteerd van de aanhoudende oorlog in Oekraïne door goedkope Russische olie te importeren, te raffineren en naar andere landen te exporteren. Hoewel India zelf over weinig olie- en gasbronnen beschikt, is het een van de grootste aardolie-exporteurs ter wereld geworden. Verder ziet India meer buitenlandse investeringen door bedrijven die uit China verhuizen.

Vooruitkijkend zal de volgende belangrijke katalysator voor het paar GBP/INR het voor vrijdag geplande besluit van de Reserve Bank of India (RBI) zijn. Economen verwachten dat de bank de rente ongewijzigd zal laten omdat de inflatie zich stabiliseert. Als dit gebeurt, blijft de kasreserveratio op 4,50%, terwijl de rente op 6,50% blijft.

Technische analyse GBP/INR

Copy link to section

Op de daggrafiek zien we dat het paar GBP/INR zich sinds juli in een sterke bearish trend bevindt. Het is nu onder het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6% gekomen. Tegelijkertijd maken de 100- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden een bearish crossover.

Het paar pond naar roepie is ook onder het belangrijkste ondersteuningsniveau op 101,61 gekomen, de hoogste swing in februari. Ook de Relative Strength Index (RSI) en de MACD zijn blijven dalen. Het paar zal waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste steun op 98.