In welke crypto investeren wanneer opbrengsten wild worden: blik op Shiba Memu

De cryptomarkt heeft opnieuw een pauze genomen na de explosieve winsten waarbij Bitcoin boven de $28k schoot en Ethereum maandag een hoogtepunt van $1,7k bereikte.

Zou dit een kans kunnen zijn om wat crypto te laden? Shiba Memu (SHMU) is een van de nieuwe cryptoprojecten die de afgelopen weken een aanzienlijk momentum hebben gekend. Wat drijft investeerders naar de presale, die tot nu toe $3,58 miljoen heeft opgebracht?

Experts op het gebied van crypto en rendementsvooruitzichten

Hoewel crypto klaar blijft voor een waarschijnlijk bullish flip met positieve triggers voor begin volgend jaar, suggereren de huidige vooruitzichten dat de prijzen verder kunnen dalen. Dit is te wijten aan de rente die enorm blijft stijgen, waarbij de Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie voor het eerst sinds augustus 2007 de 4,927% doorboort.

Deskundigen zeggen dat de stijgende rentes ervoor kunnen zorgen dat beleggers zich afwenden van waargenomen risicovolle activa, waarbij de enigszins ‘risicovrije’ mogelijkheden die elders beschikbaar zijn waarschijnlijk een aantrekkingskracht hebben. Dat is wat op korte termijn de prijzen van cryptocurrency zou kunnen beïnvloeden.

Volgens econoom Peter Schiff zou de aanhoudende stijging van de obligatierente, zoals die de afgelopen dagen is waargenomen, echter een onheil voor de banken kunnen betekenen. Hij suggereert dat de VS volgens de vooruitzichten aan hun grootste kwantitatieve versoepeling (QE) zou kunnen beginnen ‘om de grootste reddingsoperatie voor de banken te financieren’. De Fed moet ingrijpen voordat alles uiteenvalt, merkte de mondiale strateeg van Euro Pacific Asset Management op.

Hoewel de stijgende rente een nieuwe hindernis vormt voor cryptovaluta, zorgt de algemene veerkracht van de digitale activaklasse ervoor dat de meeste beleggers optimistisch zijn over de toekomstperspectieven. Dit standpunt past niet alleen goed bij Bitcoin, maar ook bij de altcoin-markt en opkomende juweeltjes als Shiba Memu.

Wat is Shiba Memu?

Shiba Memu is een nieuw cryptoproject dat kunstmatige intelligentie en blockchain wil gebruiken om een revolutie teweeg te brengen in het beleggen in meme-coins. Hoewel sommige van de toonaangevende meme-tokens duizelingwekkende marktkapitalisatiewaarden hebben, is de algemene beoordeling dat ze geen echte grip hebben omdat ze geen echt nut bieden.

AI zal Shiba Memu helpen dit aspect van de markt naar de community te brengen, met natuurlijke taalverwerking (NLP), voorspellende analyses en modellering die worden gebruikt om een marketingkrachtcentrale voor SHMU te creëren. De strategie zal worden aangedreven door een AI-dashboard waarvan de functionaliteit gericht is op het maximaliseren van de zichtbaarheid en betrokkenheid op sociale media en andere platforms.

Naast het verkrijgen van SHMU-tokens via de presale van Shiba Memu, krijgen houders ook de kans om meer tokens te verdienen. Dit omvat het verstrekken van liquiditeit aan de Shiba Memu-pool en het staken. Het is het soort hulpprogramma dat de cryptogemeenschap doet bruisen, waarbij velen SHMU beschouwen als een van de tokens om in 2023 in de gaten te houden.

Volgens Shiba Memu tokenomics krijgen investeerders de kans om SHMU te kopen uit een presale toewijzing van 85% van het totale aanbod van 1 miljard.

Is Shiba Memu op dit moment een goede koop?

Dogecoin, Shiba Inu en Pepe, die begin dit jaar explodeerden, zijn allemaal meme-coins die een opmerkelijke betrokkenheid en acceptatie door de gemeenschap hebben gekend. Zelfs nu de memesphere-industrie nu een markt van $20 miljard heeft, suggereren de prognoses voor crypto en AI dat de winsten zoals die voor PEPE ervoor zorgen dat investeerders het volgende juweeltje dat op de markt komt niet willen missen.

De presale prijs van SHMU is gestegen van $0,011125 en stijgt elke 24 uur om 18.00 uur GMT. Maar zelfs met deze geprogrammeerde verhogingen is Shiba Memu nog steeds een koopje, terwijl SHMU momenteel $0,03160 bedraagt.

Tegen de tijd dat de presale eindigt, zodat tokens kunnen worden verhandeld op secundaire markten zoals BitMart, zal de prijs van SHMU met ongeveer 240% zijn gestegen tot $0,0379.

De lancering van het AI-dashboard en andere positieve ontwikkelingen voor Shiba Memu en het bredere crypto-ecosysteem zouden ervoor kunnen zorgen dat vroege investeerders nog grotere winsten kunnen boeken – vooral in een verwacht bullmarktjaar. Dit zou dus een geweldige kans kunnen zijn, aangezien de prijs van SHMU misschien niet meer zo laag is als nu.

Lees hier meer over Shiba Memu en het kopen van tokens.