Initiële werkloosheidsaanvragen in de VS en relatief robuuste arbeidsmarktindicatoren wakkeren zorgen over inflatie aan

Terwijl beleggers zich zorgen blijven maken over de mogelijkheid van een heropflakkering van de inflatie in de Amerikaanse economie, lieten de laatste initiële cijfers over werkloosheidsuitkeringen voor deze week een stijging zien van 205.000 naar 207.000.

De initiële werkloosheidsaanvragen betreft het aantal mensen dat voor de allereerste keer een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd.

Deze worden beschouwd als een belangrijke maatstaf voor ontslagen en als een cruciale maatstaf om de gezondheid van de arbeidsmarkt beter te begrijpen en de inflatieprojecties te actualiseren.

Hoewel hoger, blijft het aantal in de buurt van het laagste punt in zeven maanden van 202.000, wat wijst op een relatieve kracht op de arbeidsmarkt.

De cijfers van de week ervoor werden iets hoger herzien, van 204.000.

Bron: U.S. Department of Labor

Ondanks dat er een hoogste punt in drie weken werd geregistreerd, lagen de aanvankelijke claims onder de consensusschattingen van 210.000, zoals gerapporteerd door TradingEconomics.com.

Werkloosheid claims over een periode van vier weken

Het gemiddelde over vier weken bewoog zich in de tegenovergestelde richting van de aanvankelijke claims en daalde van 211.750 in het vorige rapport naar 208.750, en kwam marginaal onder de prognoses van 209.250 zoals gepubliceerd door analisten op TradingEconomics.com.

In een veelbelovende trend bleef het gemiddelde over vier weken gestaag dalen gedurende vijf opeenvolgende weken op rij, sinds het op 27 augustus uitkwam op 237.750.

Doorlopende werkloosheidsaanvragen

Doorlopende aanvragen vertegenwoordigen het totale aantal mensen dat nog steeds een werkloosheidsuitkering ontvangt.

De aanhoudende werkloosheidsaanvragen blijven een week achter bij de aanvankelijke werkloosheidscijfers en waren met 1.664.000 marginaal lager dan het rapport van vorige week van 1.665.000.

Het laatste cijfer lag aanzienlijk onder de consensusverwachtingen van 1.675.000, zoals gerapporteerd door TradingEconomics.com.

Door echter in de buurt van het laagste punt in acht maanden te blijven, kan dit erop wijzen dat een groot aantal ontslagen werknemers opnieuw in nieuwe functies wordt opgenomen, terwijl de arbeidsmarkt relatief immuun lijkt te zijn voor het heersende klimaat van hoge rentetarieven.

Alternatieve Amerikaanse arbeidsgegevensindicatoren

De openingen in het eerder deze week gepubliceerde JOLTs-rapport stegen in augustus naar 9,6 miljoen, wat wijst op een aanhoudende vraag op de arbeidsmarkt, ondanks het agressieve monetaire beleid van de Fed.

Dit werd ondersteund door het rapport dat eerder vandaag werd gepubliceerd door Challenger, Gray en Christmas, Inc., waarin een scherpe daling van het banenverlies in september 2023 werd opgemerkt, tot 47.457, vergeleken met de 75.151 van de voorgaande maand.

Het datapunt daalde scherp onder de verwachtingen van 86.000 volgens analisten van TradingEconomics.com.

Het rapport erkent echter dat het banenverlies in het derde kwartaal met 92% is gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het arbeidsmarktbeeld was ook enigszins gemengd vanwege het gisteren verschenen ADP-rapport dat een stijging van slechts 89.000 liet zien, aanzienlijk zwakker dan de marktvoorspellingen van boven de 150.000.

Ontslagen in de technologiesector

De technologiesector is, samen met de detailhandel, de consumentensector, de financiële sector en de vastgoedsector, zeer gevoelig voor hoge rentetarieven.

Layoffs.fyi houdt gegevens bij over banenverlies in de technologiesector in de Verenigde Staten.

In 2023 is er sprake van een duidelijke neerwaartse trend sinds de piek van 89.554 bij 274 bedrijven in januari. Het banenverlies daalde naar slechts 4.632 werknemers die in de maand september door in totaal 68 bedrijven werden ontslagen.

Ontslagen in de sector

Tot nu toe zijn de detailhandels- en de consumentensector het zwaarst getroffen in termen van ontslagen, met respectievelijk 29.111 en 28.873 verliezen.

Beide sectoren zijn kwetsbaar voor een hogere inflatie in de detailhandel, en gezien de zorgen over stijgende prijzen kunnen ze in de nabije toekomst onder druk blijven staan.

In de hardwaresector, de derde zwaarst getroffen sector, steeg het aantal ontslagen van 3.605 in 2022 naar 22.015 in 2023 YTD.

Vooruitzichten

De eerste gegevens over aanvragen lieten deze week een gematigde stijging zien, en het is bemoedigend dat de aanhoudende werkloosheidsclaims gematigd zijn gebleven vergeleken met de hoogtepunten van april 2023.

Verder duiden gegevens van ontslagen.fyi erop dat het ergste banenverlies waarschijnlijk achter de rug is, hoewel dit mogelijk kan leiden tot hogere loondruk en hardnekkige inflatiekrachten.

Nu het beeld op de arbeidsmarkt enigszins gemengd blijft, zullen aandelenbeleggers de niet-agrarische loongegevens (NFP) en de werkloosheidsgegevens van de BLS nauwlettend in de gaten houden, die naar verwachting morgen worden gepubliceerd.

Consensusschattingen suggereren dat de NFP-gegevens op 170.000 zullen uitkomen, iets lager dan de 187.000 die in augustus 2023 werden geregistreerd.

Analisten van TradingEconomics.com voorspellen dat het werkloosheidspercentage onveranderd zal blijven op 3,8%, terwijl consensusprojecties suggereren dat dit zou kunnen dalen naar 3,7%.

Het rapport over de werkgelegenheidssituatie van morgen zal van cruciaal belang zijn voor het actualiseren van de kortetermijnprognoses voor zowel de arbeidsmarkt als de inflatie, vooral omdat de Fed agressief blijft en tegelijkertijd de mogelijkheid van een verdere renteverhoging dit jaar handhaaft.

Op het moment van schrijven is er, volgens de CME FedWatch Tool, een waarschijnlijkheid van 79,6% dat gouverneur Powell de rente zal handhaven zoals tijdens de bijeenkomst in november, terwijl er ook een aanzienlijke 20,4% is die impliceert dat een renteverhoging van een kwart punt zou kunnen worden verwacht. op de kaarten.

De arbeidsmarkt lijkt relatief robuust ondanks het hoge renteklimaat, wat de economie op zijn beurt vatbaar kan maken voor hogere inflatie en bijgevolg voor extra renteverhogingen.

Een positieve NFP-verrassing zal de kans op een renteverhoging van 25 bp tijdens de volgende vergadering van de Fed aanzienlijk vergroten.