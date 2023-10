De wisselkoers van het paar EUR/USD bewoog de afgelopen dagen zijwaarts, terwijl beleggers wachten op de komende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens. Het pair handelde op 1.0520, een paar punten boven het dieptepunt van deze maand op 1.0445. Het is dit jaar met ruim 6,8% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau.

Amerikaanse non-farm payrolls

Het paar EUR/USD is onlangs gestabiliseerd na de laatste particuliere loonadministraties van ADP gegevens woensdag. Uit het rapport blijkt dat de particuliere sector in september slechts 89.000 banen heeft gecreëerd, de kleinste stijging in maanden.

Uit aanvullende gegevens blijkt dat de Amerikaanse economie vertraagt. Zo daalden de PMI-cijfers voor de industrie en de dienstensector in september sneller dan verwacht. Donderdag waarschuwde de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in een rapport dat de wereldhandel, ook met de VS, zal blijven dalen.

De volgende belangrijke katalysator voor het paar EUR/USD zullen de aankomende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens zijn. Economen geraadpleegd door Reuters zijn van mening dat de arbeidsmarkt in september wat verzachtte. Zij verwachten juist dat de NFP is gedaald van 187.000 in augustus naar 170.000 in september.

Analisten verwachten ook dat het werkloosheidspercentage in september onveranderd bleef op 3,7%. Het belangrijkste cijfer zal betrekking hebben op de lonen. Het gemiddelde uurloon zal naar verwachting deze maand met 4,3% zijn gestegen.

De loongroei zal zich op de korte termijn voortzetten, omdat de werknemers loonsverhogingen nastreven. UAW-werknemers hebben om een verhoging van 40% gevraagd, terwijl chauffeurs van UPS meer dan $150.000 per jaar zullen gaan verdienen. Andere arbeiders, waaronder die van Kaiser Permanente, zijn allemaal in staking gegaan.

Een hoger dan verwachte loongroei zal het paar EUR/USD een impuls geven, omdat beleggers inzetten op een agressievere Federal Reserve. Ten eerste betekent een hoger rapport dat de inflatie waarschijnlijk zal blijven stijgen.

Voorspelling EUR/USD

De wisselkoers van het paar EUR/USD bevindt zich al een tijdje in een bearish trend. De koers bewoog zich onlangs onder de onderkant van het stijgende kanaal, weergegeven in groen. Het pair passeerde ook het cruciale supportniveau op 1.0636, de laagste swing op 1 juni. Het heeft onlangs een deathcross-patroon gevormd, wat een bearish teken is.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bearish, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden het psychologische niveau is op 1.0400. Het alternatief is een situatie waarin de koers terugveert en boven de belangrijkste weerstand op 1.0650 uitkomt.