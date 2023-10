De prijs van sinaasappelsap bleef deze week stijgen, omdat de zorgen over het aanbod toenamen. Uit gegevens van Investing blijkt dat de futures op sinaasappelsap donderdag naar een recordhoogte van $377 zijn gestegen. Het is met ruim 317% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2020, waardoor het een van de best presterende grondstoffen op de markt is. Dit jaar is het bijna verdubbeld.

De prijs van sinaasappelsap is enorm gestegen nu investeerders zich schrap zetten voor een nieuwe norm van grote vraag en laag aanbod. Een belangrijk aanbodprobleem is Florida, de grootste producerende staat in de Verenigde Staten.

Florida heeft de afgelopen jaren talloze uitdagingen doorstaan. Een belangrijke uitdaging zijn de orkanen, die de sinaasappeltelers schade hebben berokkend. Orkaan Irma, die in 2017 plaatsvond, heeft duizenden hectares citrusbomen omvergeworpen. Volgens een rapport uit die tijd liep tussen de 50% en 90% van de citrusbomen in de staat de grootste schade op sinds 1945.

Deze crisis had talloze gevolgen. Ten eerste was de onmiddellijke impact een verminderde sinaasappelaanvoer in de Verenigde Staten. Ten tweede is het waarschijnlijk dat, naarmate het tempo van de orkanen toeneemt als gevolg van de klimaatverandering, er nog meer schade zal aanhouden.

Ten derde duurt het, in tegenstelling tot andere gewassen zoals maïs en sojabonen, langer voordat citrusplanten groeien. Het duurt 2 tot 3 jaar voordat geënte citrusbomen vruchten beginnen te produceren, terwijl uit zaad gekweekte citrusbomen 7 tot 10 jaar nodig hebben.

Erger nog: Florida kampt met een grote droogte. Volgens de Amerikaanse Drought Monitor heeft de droogte in de staat een niveau bereikt dat in meer dan tien jaar niet meer is gezien. 88% van de staat kampt met droogte, wat gevolgen heeft voor de sinaasappelsapopbrengst.

Daarom stimuleert de VS, een grote consument van sinaasappelsap, nu de import uit belangrijke landen als Brazilië en Mexico. Brazilië is het grootste sinaasappelproducerende land ter wereld. Het produceerde meer dan 16,9 miljoen ton in de seizoenen 2021 en 2022.

De uitdaging voor sinaasappelsap is dat het aanbod ervan niet kan worden vergroot naarmate de vraag stijgt, omdat het meer tijd kost om te groeien. Tegelijkertijd kampen veel sinaasappelproducerende landen, vooral in Europa, met een droogte en een hittegolf.

Zelfs Brazilië kampt met uitdagingen. De meest recente uitdaging was de vergroeningsziekte in sommige delen van Sao Paulo en Minas Gerais. Uit een onderzoek blijkt dat de ziekte-incidentie dit jaar is gestegen naar 38%, tegen 24% in 2022.