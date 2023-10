Weddenschappen tegen de Amerikaanse dollar mislukken nu de DXY-index stijgt en de rol van de dollar in de wereldeconomie intact blijft. De Amerikaanse dollarindex steeg vorige week naar $107,32, het hoogste punt sinds november vorig jaar. Het is met bijna 7% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

Zorgen over de Amerikaanse dollar blijven bestaan

Copy link to section

Een belangrijk thema op de financiële markt was de laatste tijd de de-dollarisering. Het stond centraal tijdens de recente BRICS-top in Zuid-Afrika, waar leiders klaagden over de rol van de Amerikaanse dollar in de wereldeconomie.

De meeste landen klagen terecht over de hegemonie van de dollar. Ten eerste heeft de recente golf ervoor gezorgd dat veel landen en bedrijven met schulden in dollars het risico lopen failliet te gaan. Zo waarschuwden de schuldeisers van Evergrande maandag bijvoorbeeld voor een oncontroleerbare ineenstorting van het bedrijf.

De VS hebben hun sanctiemacht ook steeds meer gebruikt om tegen tegenstanders als Iran en Rusland in te gaan. Als gevolg hiervan maken functionarissen in landen als Saoedi-Arabië, Rusland, Zuid-Afrika en Brazilië zich zorgen over sancties.

Ondertussen zijn er zorgen over de Amerikaanse begrotingssituatie nu de staatsschuld stijgt. De totale schuld van het land is gestegen naar ruim 33,5 miljard dollar. Deze is in minder dan een maand tijd met ruim $500 miljard gestegen, zelfs nu China en Saoedi-Arabië hun schulden in Amerikaanse dollars hebben teruggeschroefd.

https://www.youtube.com/watch?v=4ajsXjjSzN0u0026amp;pp=ygUOQlJJQ1MgQ3VycmVuY3k%3D

Hapert de de-dollarisering?

Copy link to section

Terwijl de zorgen over de Amerikaanse dollar toenemen, zijn er aanwijzingen dat het gebruik van de munt toeneemt. Uit gegevens verzameld door Swift blijkt dat de munt een marktaandeel van 48% had in de wereldwijde betalingen. Dit was het hoogste niveau in jaren.

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, heeft de euro zijn aandeel aanzienlijk verloren. Na een piek van 40% in 2021 is het marktaandeel van de munt ingestort tot 23,22%. Het Britse pond is gekelderd naar 7,15%, terwijl de Japanse yen en de Chinese yuan zijn gedaald naar respectievelijk 3,68% en 3,47%.

JUST IN 🚨: The U.S. Dollar is now used in 48% of international payment transactions, the highest level in more than a decade 🇺🇸 pic.twitter.com/o9BA9Ewrl0 — Barchart (@Barchart) October 9, 2023

Ondertussen is goud, dat vaak wordt gezien als een alternatief voor de Amerikaanse dollar, met 11,26% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in het afgelopen jaar, zelfs terwijl de centrale banken het goud bleven accumuleren.

De dollar is moeilijk te vervangen vanwege zijn rol in de wereldhandel en valutareserves. De uitdaging voor landen die zich van de USD afwenden, is dat er geen haalbaar alternatief is. In een recent artikel heb ik de Zwitserse frank voorgesteld als alternatief, vanwege de sterke begrotingssituatie en de neutraliteit van het land op belangrijke kwesties.

Bovendien kiezen veel beleggers en handelaars voor de veiligheid van de Amerikaanse dollar nu de rente stijgt. De Fed heeft de rente verhoogd van bijna nul naar tussen 5,25% en 5,50%, waardoor kortlopende obligaties en geldmarktfondsen aantrekkelijker zijn geworden.