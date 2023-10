Korte hoogtepunt van Bitcoin op $28,4k veroorzaakt $110 miljoen aan liquidaties; Kava en InQubeta worden bullish

De cryptomarkt wordt gedomineerd door de plotselinge stijging van de prijs van Bitcoin. BTC bereikte kort de $28.400 voordat het een snelle ommekeer onderging. Deze scherpe prijsbeweging veroorzaakte een reeks gebeurtenissen, waaronder $110 miljoen aan liquidaties van Futures, omdat handelaren worstelden met de volatiele marktomstandigheden. Te midden hiervan hebben andere cryptocurrencies zoals Kava ($KAVA) en InQubeta ($QUBE) bullish trends vertoond die de moeite waard zijn om nader te onderzoeken.

InQubeta wordt steeds meer een aantrekkelijke keuze voor crypto-investeerders. Vroege investeerders in de lopende $QUBE-voorverkoop hebben hun initiële investeringen nu al bijna verdubbeld.

Dit artikel onderzoekt de bullish signalen van InQubeta en Kava en werpt tegelijkertijd licht op de betekenis van de kortstondige piek van Bitcoin.

Qubeta’s ($QUBE) bullish stijging

Copy link to section

InQubeta, een platform dat baanbrekend is voor een nieuwe manier waarop AI-startups geld kunnen inzamelen, groeit uit tot een veelbelovend cryptoproject. $QUBE-tokens, de native tokens van InQubeta, vormen de kern van dit innovatieve crowdfundingplatform en maken fractionele investeringen in AI-startups mogelijk.

In InQubeta wordt elke investeringsmogelijkheid weergegeven als een NFT en fractioneel verdeeld. Hierdoor kunnen investeerders, ongeacht hun budget, deelnemen terwijl ze profiteren van de voordelen van early backers.

De NFT-marktplaats van InQubeta biedt opwindende mogelijkheden voor AI-startups, waardoor ze geld kunnen inzamelen en op beloningen en aandelen gebaseerde NFT’s kunnen aanbieden. Ondertussen kunnen $QUBE-tokenhouders naadloos investeren in de projecten waarin zij geloven, waardoor een wederzijds voordelig ecosysteem voor beide partijen ontstaat.

Het unieke investeringsprotocol van InQubeta heeft geresulteerd in een succesvolle en doorlopende presale. Na tot nu toe meer dan $3,4 miljoen aan financiering te hebben opgehaald, terwijl fase vier van de voorverkoop momenteel aan de gang is, heeft $QUBE zichzelf gevestigd als een kanshebber voor de beste crypto om te kopen om de portefeuille een boost te geven. Crypto-enthousiastelingen en investeerders tonen grote interesse in deze mogelijkheid, met meer dan 384 miljoen verkochte $QUBE-tokens.

Wat $QUBE onderscheidt van andere crypto-investeringen is het deflatoire karakter ervan als ERC20-token. Een koop- en verkoopbelasting van 2% draagt bij aan een brandende portemonnee, en een koop- en verkoopbelasting van 5% gaat naar een speciale beloningspool. Dit betekent dat $QUBE-houders beloningen kunnen verdienen door middel van token-staking, waardoor het een aantrekkelijke investering is voor degenen die het potentieel zien in startups van AI-technologie.

Liquidaties stijgen enorm na de plotselinge prijsstijging van Bitcoin ($BTC).

Copy link to section

De prijs van Bitcoin is aanzienlijk gestegen, waardoor handelaren die ertegen hadden ingezet in een uitdagende situatie terechtkwamen. Na een aantal weken van prijsconsolidatie steeg $BTC op 2 oktober plotseling naar $28.442, waarmee het zich losmaakte van zijn verlengde verblijf in het bereik van $26.000.

Deze snelle stijging van Bitcoin heeft geleid tot verliezen voor handelaren die shortposities hebben ingenomen. Dit intensiveert de voortdurende strijd tussen bullish en bearish marktkrachten. Volgens gegevens van Coinglass, een bekende monitor van derivatencontracten, bedroegen de waarde van de liquidaties van Bitcoin meer dan $110 miljoen.

Kava laat een veelbelovende groei zien

Copy link to section

Kava streeft er in de eerste plaats naar om de snelheids- en schaalbaarheidskenmerken van de Cosmos SDK samen te voegen met substantiële steun van ontwikkelaars, vergelijkbaar met het ecosysteem van Ethereum. KAVA streeft ernaar ontwikkelaars de tools en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om geavanceerde blockchain-technologieën te creëren, een missie belichaamd in haar Kava Rise-programma.

KAVA heeft een bemoedigend opwaarts traject gevolgd en heeft de afgelopen tijd veel beloftes getoond. Deze situatie biedt een aantrekkelijke kans voor potentiële investeerders, omdat deze snelle groei erop wijst dat Kava het potentieel heeft om zichzelf als een betrouwbaar bezit te profileren als deze positieve trend aanhoudt.

Conclusie

Copy link to section

Terwijl de rit van $BTC en de daaropvolgende liquidaties van futures de krantenkoppen haalden, blijven $QUBE en $KAVA innovatieve wegen inslaan in de crypto-industrie.

InQubeta zorgt voor een revolutie in de wereld van fondsenwerving voor AI-startups met zijn deflatoire tokenstructuur.

Investeerders die willen deelnemen aan AI-tech startups door de groei en het succes van dit opwindende vakgebied te versnellen, kunnen hier het $QUBE-token kopen in de presale van InQubeta met behulp van $ETH, $BTC of $USDT. Ze kunnen ook op de hoogte blijven van hun sociale media-activiteiten door lid te worden van de communities van InQubeta