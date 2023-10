Shiba Inu en Everlodge pieken na laatste analisten prognoses, Toncoin prijs bereikt $2,83

De Toncoin (TON) Foundation heeft aangekondigd dat ze met Telegram en Wallet in Telegram zijn gaan werken. De wallet werd beschikbaar voor 800 miljoen gebruikers. Bovendien kan Shiba Inu (SHIB) binnenkort in waarde stijgen op basis van de voorspellingen van analisten, nu het groene patronen op de grafiek vertoont.

Bovendien is Everlodge (ELDG) een opkomend vastgoedplatform dat door NFT ondersteunde leningen mogelijk zal maken. Het zal ook een speciaal Launchpad voor pioniers bevatten.

Analisten voorspellen een piek in Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu zou binnenkort in waarde kunnen stijgen, gebaseerd op de voorspellingen van analisten, na de meest recente groei. Volgens gegevens van Shibariumscan is de activiteit van de Layer-2-oplossing toegenomen. Er zijn in totaal 3.248.337 transacties en 1.251.494 wallet-adressen.

Shiba Inu is de afgelopen week in waarde gestegen. Op het laagste punt werd Shiba Inu verhandeld tegen $0,00000718. Op het hoogste punt was de cryptocurrency echter $0,00000764 waard. Shiba Inu is nu de 19e grootste cryptovaluta in termen van marktkapitalisatie, en dit niveau van invloed kan binnenkort tot een grotere opleving leiden. Op basis van de Shiba Inu-prijsvoorspelling kan deze vóór het einde van het jaar oplopen tot $0,00001078.

Toncoin (TON) wordt bullish

Toncoin werkt exclusief samen met Telegram. Ze zullen het Toncoin Web3-ecosysteem integreren en promoten. Bovendien heeft Wallet in Telegram voor zichzelf een custodial wallet gemaakt, TON Space, die beschikbaar is voor 800 miljoen actieve gebruikers. Het ecosysteem van Toncoin kreeg ook voor het eerst toegang tot het wereldwijde advertentieplatform van Telegram.

Wat de recente prestaties van Toncoin betreft, werd de crypto verhandeld tussen $2,10 en $2,31. In de afgelopen 30 dagen is cryptocurrency met 23% gestegen. In de afgelopen 365 dagen is het met 54,2% gestegen. Dit bullish momentum heeft ervoor gezorgd dat velen naar de TON-crypto verlangen voor diversificatie. Volgens de prijsvoorspelling voor Toncoin kan de prijs voor 2023 $2,83 bedragen.

Everlodge (ELDG) wil door NFT ondersteunde leningen mogelijk maken

Everlodge wordt een op blockchain gebaseerd vastgoedplatform. Het platform zal blockchain-technologie combineren met investeringsmogelijkheden in onroerend goed.

Als een villa van $3 miljoen in Miami bijvoorbeeld onmogelijk te kopen was voor een specifieke investeerder, zou het platform van Everlodge deze toegankelijk maken. Het pand wordt gedigitaliseerd en vervolgens als NFT geslagen.

Vervolgens wordt het verdeeld over 30.000 fragmenten. Elk fragment is $100 waard. Als gevolg hiervan kan iedereen in de sector terechtkomen zonder veel kapitaal vooraf.

Naarmate het onroerend goed in waarde stijgt, zal ook de prijs van de NFT stijgen. De kern is het native token, dat wordt gebruikt voor kortingen en beloningen. Houders kunnen het ook inzetten voor passief inkomen.

Gebruikers die mede-eigenaar zijn van eigendommen op de markt, kunnen deze gebruiken als onderpand om korte tot middellange leningen te verkrijgen.

Het project maakt aanzienlijke vooruitgang in de presale, aangezien het onlangs fase 4 is binnengegaan. Momenteel wordt het verhandeld tegen slechts $0,019. De interesse van investeerders is gegroeid, omdat de ELDG-crypto vroege investeerders al een ROI van 90% heeft opgeleverd. In dit tempo voorspellen analisten dat het bij de lancering met een factor 50 in waarde kan groeien. Voor meer informatie over de Everlodge (ELDG) presale kun je terecht op https://www.everlodge.io/ of sluit je aan bij hun Telegram: https://t.me/everlodge