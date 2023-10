USD/RUB: is er een einde in zicht voor de crash van de Russische roebel?

De wisselkoers van het paar USD/RUB zette maandag de bullish trend voort, terwijl het momentum van de dollar versnelde. Het paar steeg naar een hoogste punt van 101,57, iets onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe, op 102,37.

De Russische economie doet het goed

De Russische roebel heeft zich teruggetrokken, ook al blijft de veerkracht van de Russische economie aanhouden. Het is met meer dan 95% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2022 en zweeft nu op het hoogste punt sinds maart 2022.

De roebel is gecrasht vanwege de aanhoudende sancties tegen Rusland, de achtste grootste economie ter wereld. Deze sancties hebben het voor Russische bedrijven relatief moeilijk gemaakt om rechtstreeks zaken te doen met westerse klanten.

De realiteit is echter dat de Russische economie gedurende deze periode behoorlijk veerkrachtig is geweest. Het land is via volmachten toegang blijven krijgen tot westerse goederen. Tegelijkertijd exporteert het land nog steeds elke dag miljoenen olievaten naar India en China.

India heeft misbruik gemaakt van de Russische situatie om toegang te krijgen tot goedkope olie, die het land raffineert en internationaal verkoopt. De Indiase export van geraffineerde aardolie steeg van 56,77 miljoen ton in FY’21 naar 62,75 ton in FY’22.

Rusland heeft ook misbruik gemaakt van kleine en opkomende oliehandelaren om het prijsplafond van westerse bedrijven te omzeilen. Als gevolg hiervan is de prijs van de Russische Oeral de afgelopen weken gestegen naar ruim $70.

Ook de Russische economie doet het goed, nu de regering de uitgaven verhoogt om haar oorlogsinspanningen te financieren. Als gevolg hiervan is het werkloosheidspercentage gedaald tot een recordlaagte van 3%, vergeleken met het pandemische hoogtepunt van ruim 6,3%.

De belangrijkste uitdaging voor de Russische roebel is dat de Amerikaanse dollarindex (DXY) de afgelopen maanden enorm is gestegen, omdat de Federal Reserve een agressieve toon heeft gehandhaafd. De andere uitdaging is het gebrek aan Amerikaanse dollars in de economie en de lage internationale vraag naar roebels.

Technische analyse USD/RUB

USD/RUB-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers van de USD ten opzichte van de RUB zich in een sterke bullish trend bevindt na een dieptepunt op 50 in 2022. De koers is boven de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gesprongen.

Het paar heeft een stijgend kanaalpatroon gevormd en nadert de bovenzijde. Het is ook boven het belangrijkste weerstandsniveau van 99,10 gekomen, het hoogste punt op 7 september. De Relative Strength Index (RSI) is boven het neutrale punt van 50 gestegen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het USD/RUB-paar bullish, met een aanvankelijk weerstandspunt van 102,13, het hoogste niveau in augustus. Bij meer winst boven dit niveau zal het stijgen naar het sleutelpunt van 105.