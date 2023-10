De prijs van palmolie maakte deze week een harde omslag door de sterk stijgende voorraden in Indonesië, de grootste producent ter wereld. Uit gegevens van Business Insider blijkt dat de prijs woensdag naar een dieptepunt van 746 is gedaald, het laagste niveau in bijna vier maanden. In april van dit jaar piekte het op 975.

Verschillende belangrijke landbouwgrondstoffen zoals cacao, sinaasappelsap en olijfolie zijn dit jaar naar een recordhoogte van tientallen jaren gestegen, omdat de markt nadacht over de droogte in veel landen. De prijs van palmolie is dit jaar ook gestegen vanwege de toegenomen angst voor een El Nino.

El Nino is een catastrofale weersgebeurtenis die in veel Aziatische landen, zoals Maleisië en Indonesië, tot droogte leidt. Laatstgenoemde is de grootste palmolieproducent ter wereld. Daarom is de prijs van palmolie gedaald nu de El Nino is uitgesteld.

Tegelijkertijd zijn de palmolievoorraden de afgelopen maanden scherp gestegen. Uit door Reuters gepubliceerde gegevens blijkt dat de Maleisische aandelen naar het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar zijn gestegen, zelfs toen het land zijn export stimuleerde.

India kent ook hoge palmolievoorraden, wat gebeurde toen klanten zich voorbereidden op El Nino. De import van palmolie van het land daalde in september met 26%, terwijl de voorraden naar het hoogste niveau ooit stegen.

Toch bestaat de kans dat de prijzen van palmolie de komende maanden zullen herstellen. Ten eerste zijn de prijzen van olijfolie naar een recordhoogte gestegen, wat zou kunnen leiden tot een grotere vraag naar palmolie. Palmolie wordt vaak gebruikt als vervanger van olijfolie.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de verouderende palmbomen en de lage opbrengsten in de sector. In een recent rapport waarschuwde het onderzoeksbureau Oil World voor een alarmerende daling van de gemiddelde opbrengsten als gevolg van de geringe herbeplanting. Als zodanig wordt geschat dat de palmolieproductie in het komende decennium zal dalen tot 1,8 miljoen ton.

Een andere uitdaging voor palmolie is dat het anders is dan andere gewassen zoals maïs en sojabonen. Het duurt minstens drie jaar voordat palmolie vruchten begint af te werpen. Hoewel we nu enkele hoge voorraden hebben, is het dus waarschijnlijk dat de voorraden de komende jaren zullen afnemen.

De vraag daarentegen is nog steeds hoog omdat palmolie wordt gebruikt om enkele van de meest populaire producten ter wereld te vervaardigen. Het wordt onder meer gebruikt bij het maken van wasmiddelen, voedselproducten, ijs en zeep.