Shiba Inu en Dogecoin hebben de afgelopen jaren momentum verloren omdat beleggers afstand nemen van traditionele meme-coins. SHIB daalde naar een dieptepunt van $0,0000068, het laagste niveau sinds juni 2023. Het is dit jaar met meer dan 39% gecrasht ten opzichte van het hoogste niveau.

Op dezelfde manier is de prijs van Dogecoin gedaald naar een dieptepunt van $0,056, het laagste punt sinds juni. Het is met dubbele cijfers gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe. Andere traditionele meme-coins zoals Dogelon Mars, Floki Inu en Baby Doge zijn ook gecrasht, in lijn met andere cryptocurrencies.

Schiet Shiba Memu te hulp?

Meme-coins hebben zich teruggetrokken vanwege de relatief lage vraag onder beleggers. Ze zijn ook gedaald als gevolg van de acties van de Federal Reserve en Amerikaanse toezichthouders. De Fed heeft de rente verhoogd van nul in 2022 naar het hoogste punt in de afgelopen decennia van 5,50%. Ambtenaren hebben laten doorschemeren dat ze dit jaar nog een verhoging zullen doorvoeren.

De SEC is de afgelopen maanden ook behoorlijk agressief geweest. Het heeft onlangs Binance en Coinbase, de twee grootste bedrijven in de sector, aangeklaagd. Bovendien heeft het bedrijven als VanEck, Fidelity, Blackrock en Grayscale voortdurend hun Bitcoin ETF-aanvragen ontzegd.

Ondanks alle kommer en kwel wil Shiba Memu deze trend veranderen. De symbolische verkoop is voortgezet en nadert nu het belangrijke niveau van $4 miljoen. De afgelopen twee maanden is er 3,73 miljoen dollar opgehaald.

Shiba Memu zal anders zijn dan andere tokens zoals Shiba Inu en Dogecoin. Ten eerste zal het worden geleverd met een ingebouwd hulpprogramma, inclusief de integratie ervan met kunstmatige intelligentie (AI). De AI-technologie zal zeer geavanceerd zijn en technologieën omvatten zoals Natural Language Processing (NLP), sentimentanalyse, beeld- en videoherkenning en voorspellende analyses. Je kunt Shiba Memu hier kopen.

Is Shiba Memu een goede investering?

Shiba Memu streeft ernaar een betere meme-coin te zijn dan populaire munten zoals Pepe, Bonk, Shiba Inu en Dogelon Mars. Dat wil het doen door AI in te zetten voor marketingdoeleinden. En in de toekomst willen de ontwikkelaars ervoor zorgen dat ze een uitgebreide reeks producten bouwen, inclusief de metaverse en games.

Daarom lijkt de risico/opbrengstverhouding van deze belegging gunstig. Dit betekent dat het kopen van een paar Shiba Memu-tokens tot substantiële rendementen kan leiden wanneer deze worden genoteerd aan belangrijke gedecentraliseerde en gecentraliseerde beurzen zoals Binance, Coinbase en Uniswap.

Shiba Memu zal 1 miljard tokens bevatten. 85% van deze tokens wordt nu verkocht tijdens een presale evenement, terwijl 10% ervan naar CEX- en DEX-platforms gaat. Andere tokens gaan naar ontwikkelaars en cross-chain liquiditeit.

Investeren in Shiba Memu is echter nog steeds een riskante aanwinst, zoals we hebben gezien bij belangrijke meme-tokens zoals Bonk en Milady meme-coin. Daarom moeten beleggers alleen geld beleggen dat ze zich kunnen veroorloven te verliezen.