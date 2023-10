SSV Network oprichter Alon Muroch opgeroepen voor de oorlog tussen Israël en Hamas

Alon Muroch, de oprichter van het Ethereum-infrastructuurplatform SSV Network, is opgeroepen voor het Israëlische leger.

Muroch maakte de aankondiging woensdag in een post op X en merkte op dat hij de situatie ter plaatse veel erger heeft gevonden dan is uitgezonden sinds de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekend. Dit is wat de oprichter van SSV Network zei:

“Ik werd opgeroepen, de situatie ter plaatse is aanzienlijk slechter dan beschreven. Massamoord is het enige woord dat in mij opkomt. 90% burgers (gezinnen). We draaien de rollen om, het zal niet kort of mooi zijn.”

Israël heeft ruim 300.000 legerreservisten opgeroepen naar aanleiding van berichten dat het een groot grondoffensief tegen de Hamas-militanten plant.

Prijs van SSV Network daalde na het nieuws over Muroch

De prijs van SSV Network (SSV) daalde scherp na het nieuws en daalde binnen enkele uren met bijna dubbele cijfers, omdat de uitverkoopdruk het native token van een hoogtepunt van $14,80 naar een dieptepunt van $13,40 duwde. Op het moment van schrijven was de prijs van de cryptocurrency weer boven de $14,00, waarbij het sentiment tussen de bulls omdraaide te midden van de zekerheid van het team van SSV Network over het project.

Matthias, hoofd van Global BD bij SSV Network, merkte in een verklaring op dat het project zelfs ondanks tegenslagen gefocust bleef op zijn doelstellingen. SSV Network heeft miljoenen dollars geïnjecteerd in het bevorderen van gedecentraliseerde ETH-staking, waaronder een ecosysteemfonds van $50 miljoen voor de ontwikkeling van de Distributed Validator Technology (DVT).

Volgens gegevens van CoinGecko handelde SSV op 11 oktober om 7.00 uur (ET) rond de $14,15, nog steeds een daling van meer dan 4% in de afgelopen 24 uur. De waarde van de altcoin daalde de afgelopen week met bijna 11%.

Oorlog tussen Israël en Hamas en de gevolgen voor de markten

Rapporten uit Palestina en Israël geven aan dat meer dan 2.200 mensen zijn gedood sinds het conflict uitbrak. CNN meldde dat tot nu toe ten minste 1.055 mensen zijn gedood in Gaza na de vergeldingsluchtaanvallen van Israël, terwijl 1.200 doden in verband zijn gebracht met de aanvallen van Hamas.

Terwijl de olie- en defensieaandelen eerder deze week stegen als gevolg van een reflexmatige reactie op het conflict, zijn experts van mening dat er voldoende risico’s zijn die een verdere impact zouden kunnen hebben op de bredere financiële markt.

Miljardair-investeerder Paul Tudor Jones heeft gewaarschuwd dat de geopolitieke risico’s die verband houden met de oorlog tussen Israël en Hamas de neerwaartse druk op aandelen kunnen vergroten.