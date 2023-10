De wisselkoers van het paar USD/INR zette zijn diepe slaap voort na de laatste Amerikaanse en Indiase consumenteninflatie cijfers. Het pair handelde op 83.20, waar het de afgelopen maanden ook stond. Deze prijs ligt een paar punten onder het hoogste punt aller tijden van 83,41 en 3,45% boven het laagste punt dit jaar.

Inflatiegegevens uit de VS en India

Het paar USD/INR stond in de schijnwerpers na de laatste CPI-gegevens uit de VS en India. Uit cijfers van het Bureau of Labor Statistics (BLS) blijkt dat de Amerikaanse inflatie is gedaald van 0,6% in augustus naar 0,4% in september, terwijl de gasprijs in de loop van de maand sterk steeg.

De Amerikaanse inflatie steeg met 3,7% op jaarbasis, hoger dan de gemiddelde schatting van 3,6%. De kerninflatie bleef daarentegen onveranderd op 0,3% op maandbasis en daalde op jaarbasis naar 4,1%. Dit laatste is een belangrijk getal omdat het de meest volatiele producten in de economie verwijdert.

Deze cijfers kwamen een paar uur nadat de Federal Reserve de notulen van de laatste vergadering had gepubliceerd. Uit de notulen bleek dat de meeste ambtenaren het onderbreken van de renteverhogingen steunden en deze een tijdje op een hoog niveau hielden. Analisten verwachten dat de Fed in november of december opnieuw een renteverhoging zal doorvoeren.

Het paar USD/INR consolideerde ook na bemoedigende Indiase inflatiegegevens. Volgens het statistiekbureau van het land daalde de totale inflatie van 6,83% in augustus naar 5,02% in september. Deze daling was beter dan de gemiddelde schatting van 5,50%.

Uit een ander rapport bleek dat de industriële productie in India in augustus met 10,3% steeg. Dit was een grotere stijging dan de verwachte 9,0%. Ook de industriële productie steeg van 5,0% in juli naar 9,3% in augustus.

Deze cijfers betekenen dat de Reserve Bank of India (RBI) het herstel van het land in evenwicht brengt met een verlaging van de inflatie.

Technische analyse USD/INR

De 4-uursgrafiek laat zien dat de wisselkoers tussen USD en INR de afgelopen weken binnen een smal bereik handelde. Het heeft een sterke weerstand gevonden op 83.305, het hoogste punt sinds 15 september. Het pair is boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden gestegen.

Het heeft ook een oplopend driehoekspatroon gevormd, wat meestal een bullish teken is. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bullish. Deze visie zal worden bevestigd als de prijs boven de weerstand op 83.30 komt. Een beweging boven deze prijs zal ervoor zorgen dat deze stijgt naar een recordhoogte op 83,41.