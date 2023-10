Net binnen: Ferrari accepteert cryptobetalingen voor autoaankopen

Fabrikant van luxe voertuigen Ferrari waagt zich in de cryptowereld door zijn Amerikaanse klanten toe te staan digitale munten te gebruiken om aankopen te voltooien. Uit het rapport van Reuter blijkt dat individuen activa zoals Bitcoin, Ethereum en USD Coin kunnen gebruiken om transacties met het bedrijf uit te voeren.

Bovendien zal Ferrari de nieuwe betalingsmogelijkheid uitbreiden naar de Europese markt, na de grote vraag in de regio.

Ferrari introduceert cryptobetalingen

Copy link to section

Ferrari now accepts Bitcoin and Crypto payments!



Crypto is really inevitable❤️‍🔥 pic.twitter.com/tuB4ISqLxF — Loretta Crypto (@LorettaKrypto) October 14, 2023

Ferrari, een gerenommeerde fabrikant van luxe auto’s, is het nieuwste bedrijf dat digitale activa omarmt. Investeerders in cryptocurrency in de Verenigde Staten kunnen tokens zoals Bitcoin, Ethereum of stablecoin USCD gebruiken om hoogwaardige voertuigen van Ferrari te kopen.

Ondertussen volgt het besluit verzoeken van dealers en markten, aangezien de meeste mensen zich bij de crypto-ruimte aansluiten. Ferrari Chief Marketing & Commercial Officer Enrico Galliera verklaarde:

“Sommigen zijn jonge investeerders die hun fortuin hebben opgebouwd rond cryptocurrencies… Anderen zijn meer traditionele investeerders die hun portefeuilles willen diversifiëren.”

Ferrari maakt gebruik van betalingsverwerker BitPay

Copy link to section

Ferrari zal de betalingsdiensten voor digitale activa starten met BitPay, een toonaangevende crypto-betalingsprocessor, voor de eerste fase in de Verenigde Staten. Bovendien kunnen klanten transacties uitvoeren met Bitcoin, Ethereum en USD Coin. Galliera voegde eraan toe dat cryptobetalingen geen kosten, fluctuerende prijzen of toeslagen met zich meebrengen.

BitPay zal betalingen met digitale valuta omzetten in fiat voor Ferrari-dealers, waardoor het probleem van sterke prijsveranderingen wordt verlicht. Ook zal het platform illegale transacties voorkomen door transacties uit onwettige bronnen, criminele activiteiten of mensen die belastingen ontduiken te vermijden.

De stap van Ferrari om digitale activa te omarmen komt op een moment dat de cryptomarkt worstelt met bearishness, waarbij Bitcoin het grootste deel van 2023 onder de $30.000 blijft. Het besluit duidt echter op de toenemende trend onder toonaangevende bedrijven om een inclusief aanbod voor hun klanten te garanderen.

Galliera bevestigde dat de meeste van zijn dealers in de Verenigde Staten zich hebben aangemeld en bereid zijn de nieuwe regeling te accepteren. Ferrari verscheepte in de eerste helft van 2023 meer dan 1.800 voertuigen naar Amerika, inclusief de VS.