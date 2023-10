BNB Chain ziet uittocht van DeFi-investeerders; Decentraland (MANA) en InQubeta (QUBE) winnen aan kracht

De BNB-chain was vroeger een druk knooppunt voor gedecentraliseerde financiële activiteiten (DeFi). De chain ziet echter een opmerkelijke verschuiving in het beleggerssentiment, wat heeft bijgedragen aan de daling van het $BNB-token. Ondertussen genereren cryptocurrencies zoals Decentraland ($MANA) en InQubeta ($QUBE) steeds meer aandacht en momentum binnen de crypto-ruimte.

In dit artikel worden de factoren onderzocht die bijdragen aan de uittocht van investeerders uit de BNB-chain en het effect ervan op het utility token $BNB. Daarnaast gaan we ook in op het groeiende momentum van Decentraland en InQubeta en waarom het altcoins zijn om in de gaten te houden.

InQubeta ($QUBE): De AI-crypto

InQubeta ($QUBE) komt naar voren als een formidabele concurrent op de cryptomarkt en vestigt de aandacht met een innovatieve mix van kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain-technologie. Als gevolg hiervan heeft het een indrukwekkend momentum gekregen, met een duizelingwekkende $3,5 miljoen opgehaald in de presale tot nu toe. Nu het project een golf van acceptatie zal meemaken en na de lancering omhoogschiet, is het de beste nieuwe crypto om in te investeren.

Het groeiende momentum binnen InQubeta kan worden gekoppeld aan zijn unieke waardepropositie. Door gebruik te maken van blockchain-technologie wil het het fondsenwervingslandschap van de AI-industrie transformeren. Daarnaast streeft het ook naar het democratiseren van de toegang tot de AI-markt, door deze voor iedereen open te stellen. Daarom wordt het het eerste crowdfundingplatform waar AI-startups geld kunnen inzamelen via cryptocurrency.

Bovendien draagt het levendige ecosysteem, waar fondsenwervende en investeringsactiviteiten zullen plaatsvinden, bij aan de aantrekkingskracht ervan. De kern van het ecosysteem zal een NFT-marktplaats zijn, waar AI-startups geld kunnen inzamelen. Bovendien zal het $QUBE-token, dat toepassingen in de echte wereld heeft, waaronder fondsenwerving en bestuur, bijdragen aan de groei ervan.

Om geld in te zamelen, zullen AI-startups investeringsmogelijkheden creëren, die zullen worden tokenized als NFT’s en in stukjes worden gefractioneerd. Door deze fractionering kunnen investeerders ongeacht hun inkomen aandelen in AI-ondernemingen bezitten en aanzienlijke dividenden genieten.

Om een early adopter van deze nieuwe innovatie te worden, kunnen beleggers deelnemen aan de presale door de onderstaande link te volgen. Deze bevindt zich momenteel in de vierde fase met een prijs van $0,0133 per token. Ondertussen zou het volgens experts vóór het einde van het jaar met 20x kunnen stijgen, waardoor het potentieel een van de beste tokens is om in te investeren. Bezoek de presale van InQubeta.

BNB Chain: verschuiving in beleggerssentiment

De BNB Chain, wat staat voor ‘Build N Build’, is een gedistribueerd netwerk waarop ontwikkelaars gedecentraliseerde applicaties (dApps) kunnen bouwen. Hoewel het oorspronkelijk door Binance werd geïnitieerd, is het sindsdien uitgegroeid tot een gemeenschapsgestuurd, gedecentraliseerd blockchain-ecosysteem. Bijgevolg is Binance nu eenvoudigweg een van de vele bijdragers die actief zijn binnen het ecosysteem van BNB Chain. Verder vormt de kern van het ecosysteem het $BNB-token, een top tien cryptocurrency die een cruciale rol speelt.

Hoewel de BNB-chain bekend staat om het levendige DeFi-ecosysteem, ervaart het momenteel een verschuiving in het sentiment nu het aantal investeerders daalt. Deze verschuiving kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder evoluerende markttrends, toezicht door de toezichthouders en hevige concurrentie in de DeFi-ruimte. Een effect van deze uittocht van investeerders is duidelijk zichtbaar in de daling van de prijs van $BNB.

Decentraland ($MANA): groeiend momentum

In schril contrast met de veranderende getijden in de BNB-chain gaat Decentraland ($MANA) vooruit en trekt de aandacht van zowel investeerders als enthousiastelingen. Als pionier in het metaverse landschap biedt Decentraland een virtual reality-platform. In deze virtuele wereld kunnen gebruikers inhoud en applicaties verkennen, ermee communiceren en er inkomsten mee genereren.

Deze unieke waardepropositie heeft Decentraland in de schijnwerpers gezet. Op het moment van schrijven staat het in de top 70 van cryptocurrency qua marktkapitalisatie en zal naar verwachting blijven stijgen. Daarom vertegenwoordigt Decentraland een topcrypto om in te investeren.

Conclusie

Te midden van de uittocht van investeerders in de BNB-chain is er sprake van een groeiend momentum in Decentraland en InQubeta. Hoewel de verschuiving in de BNB-chain voornamelijk kan worden gekoppeld aan markttrends, concurrentie en toezicht door de toezichthouders, is de opkomst van Decentraland en InQubeta te danken aan hun unieke waardeproposities. Ondertussen zijn deze tokens klaar voor een sterkere adoptie in de toekomst, waardoor ze potentieel de beste crypto’s worden die je nu kunt kopen. Ga voor alle informatie naar de presale van InQubeta of bekijk de laatste sociale media-updates door lid te worden van de communities van InQubeta.