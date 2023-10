Cathie Wood, de oprichter en CEO van Ark Invest, ziet kunstmatige intelligentie als een motor voor productiviteit, wat het op zichzelf anti-inflatoir maakt.

Cathie Woods recente opmerkingen over kunstmatige intelligentie

Eerder deze week zei het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics dat de inflatie in september met 0,4% was gestegen, vergeleken met de schatting van Dow Jones van een stijging van 0,3%.

Wat de print aangaf was dat inflatie een punt van zorg blijft – en kunstmatige intelligentie is het tegengif, aldus Cathie Wood.

De invloedrijke investeerder ziet een ‘ideale’ omgeving voor AI-bedrijven in het verschiet nu de Amerikaanse economie meer vertraagt dan verwacht en bedrijven zich wenden tot kunstmatige intelligentie in hun streven naar betere winstmarges.

Wood zei in het bijzonder dat de AI-softwarebedrijven enorme investeringen zullen uitlokken. Desalniettemin is kunstmatige intelligentie een markt die groot genoeg is en waar een breder scala aan namen aanzienlijk van kan profiteren – en daar horen ook de opkomende projecten zoals Shiba Memu bij.

Shiba Memu is een marketingkrachtpatser op basis van AI

Shiba Memu is een relatief nieuwe naam die je niet alleen positioneert om te profiteren van de toenemende focus op kunstmatige intelligentie, maar je ook toegang geeft tot een andere snelgroeiende markt: meme-coins.

Het platform dat momenteel in de presale is, heeft tot doel een door AI ondersteunde, zelfvoorzienende marketing krachtpatser te bouwen die ongeveer dezelfde productiviteit en efficiëntie levert als je kunt verwachten van ongeveer honderd marketingbureaus.

Bovendien heeft het een eigen native meme-coin (SHMU) die je op het platform kunt kopen en gebruiken om het meeste uit Shiba Memu te halen. Het geeft je blootstelling aan de markt voor meme-coins die aan het begin van de pandemie nul dollar waard was, maar eind 2022 al een waarde van $20 miljard had bereikt.

SHMU gaat momenteel voor $0,034 en de prijs stijgt elke 24 uur, wat het investeren in deze meme-coin des te interessanter maakt.

Shiba Memu (SHMU) moet nog op crypto-beurzen worden vermeld

Shiba Memu is nog maar een paar weken in de presale, maar heeft al meer dan $3,8 miljoen opgehaald via de verkoop van de meme-coin. Dit duidt op een sterke vraag – een kenmerk dat doorgaans gepaard gaat met goede investeringen.

Volgens Statista zal kunstmatige intelligentie in 2030 een markt van 2,0 biljoen dollar zijn, tegenover ongeveer 200 miljard dollar op het moment van schrijven. Simpel gezegd suggereert het data- en visualisatieplatform dat AI niet alleen een blijvertje is, maar ook snel zal groeien.

Shiba Memu is een uniek project waar je gebruik van kunt maken om jezelf te positioneren om van die groei te profiteren.

Merk op dat het momenteel zelfs nog aantrekkelijker is om in Shiba Memu te investeren, aangezien het token momenteel in de presale slechts $0,034 kost – waarna het op opmerkelijke crypto-beurzen zal noteren, wat de vraag verder kan stimuleren en tot prijsstijgingen kan leiden.

Met andere woorden: vroegtijdig investeren in SHMU kan een goede manier zijn om maximale winst voor de toekomst veilig te stellen. Shiba Memu zal binnenkort ook een AI-dashboard lanceren, volgens de whitepaper op de website.

Politieke onzekerheid zou de vraag naar SHMU kunnen stimuleren

Ten slotte, meme of niet: Shiba Memu is in feite een cryptocurrency en kan dus profiteren van de rugwind die de bredere crypto-ruimte vooruit kan helpen.

Miljardair hedgefondsmanager Paul Tudor Jones zei onlangs dat hij in deze omgeving de voorkeur gaf aan Bitcoin boven aandelen, omdat ‘s werelds grootste cryptocurrency een geschiedenis heeft van goede prestaties in tijden van politieke onzekerheid.

De Israëlisch-Palestijnse oorlog en de bredere zorgen over een komende recessie, zo vertelde hij CNBC in een recent interview, zullen aandelen de komende maanden waarschijnlijk nog minder aantrekkelijk maken. Beleggers kunnen ook voor Bitcoin kiezen om hun geld in de toekomst te parkeren, aangezien de Amerikaanse begrotingsgezondheid op zijn slechtst is sinds de Tweede Wereldoorlog.

Dat is belangrijk voor Shiba Memu, aangezien de klokkenluider (BTC) de neiging heeft de hele markt in de richting te slepen waarin deze zich beweegt. Dus als Bitcoin zich inderdaad herstelt zoals Paul Tudor Jones verwacht, zal het SHMU-token waarschijnlijk ook profiteren.

