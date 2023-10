Is Memeinator een goede investering nu investeerders naar de presale stromen door enorme meme-belofte?

Bij het investeren in meme-cryptocurrencies hebben beleggers een tweezijdig verhaal te vertellen. Denk maar aan de vroege investeerders in Dogecoin of de PEPE-ondersteuners toen deze eerder dit jaar debuteerde. Ze moeten van de ene op de andere dag miljonairs en miljardairs zijn geworden. Toch? Maar investeerders zijn in de vergetelheid geraakt omdat ze geloofden in memes van lage kwaliteit en hun parodieën. Dus, welke kant gaat het op voor meme-investeerders? Memeinator (MMTR) heeft een oplossing, en een paniekerige oproep van een zelfbenoemde meme-vernietiger heeft de harten van velen al veroverd.

Memeinator: potentiële meme-vernietiger van $1 miljard op de markt?

Niemand kan de onbetwistbare groei en rol van meme-cryptocurrencies in het blockchain-tijdperk ontkennen. Van een marktkapitalisatie van vrijwel $0 in 2020 hebben meme-tokens nu een fantastisch handelsvolume van $36 miljard. Dat verliep niet zonder obstakels, omdat zwakke memes de marktvooruitzichten hebben verdrongen.

Memeinator belooft de sector schoon te maken met behulp van zijn geniale en door AI geleide marketinginterventies. Het scant het web, geholpen door AI, om de zielige memes te vinden en pakt deze frontaal aan. Meme-tokens zonder originaliteit en charme zullen op het snijbord van Memeinator liggen. De Memeinator heeft een plan om dit doel te bereiken.

Het project investeert in sterke branding en marketing om de bestaande meme-manie te laten voortbestaan. De marketing helpt Memeinator een razend, dominant sociaal gebabbel te genereren. Op deze manier kan Memeinator een echte meme worden en zijn soortgenoten die al lang aan het roer staan, verdrijven.

Een spel dat na het einde van de presale wordt gelanceerd, zal Memeinator ook helpen bij deze missie. Spelers nemen het in volledige gevechten op tegen echte vijandige memes en vernietigen deze. Het doel is om overheersing te bereiken en ervoor te zorgen dat alleen de sterkste meme coins overleven. De spelfunctie vergroot het nut van het token en maakt het project een leuke manier om te investeren.

Is Memeinator een goede investering?

Memeinator-investeerders hebben al vroeg in de presale van het project winst binnengehaald. In de derde fase is het token aantrekkelijk geprijsd op $0,0112, met meer dan $690.000 verkochte exemplaren. De derde fase van de presale is bijna voltooid en de prijs wordt in de volgende fase op $0,0118 verwacht.

De presale van Memeinator zou lucratief kunnen zijn voor beleggers die willen profiteren van vroege winsten. De presale vindt plaats in 29 fasen, waarbij de prijs van het token in elke fase stijgt. Tegen de tijd dat de presale eindigt, zal de prijs van MMTR met 132% zijn gestegen. Vanuit investeringsoogpunt zijn de winsten uit de presale aantrekkelijk, wat de vroege vraag naar het token verklaart.

Het langetermijnpotentieel van Memeinator lijkt ook bewonderenswaardig op basis van de utility van het project. AI wordt steeds meer gebruikt en Memeinator heeft het vrij goed vastgelegd. Naast het ondersteunen van de beoogde meme-overheersing van Memeinator, versterkt AI de ernst van het project. Memeinator maakt bijvoorbeeld gebruik van OpenAI-technologie en Twitter API’s. Daarbij maakt het project gebruik van bestaande producten om utility te verkrijgen en te leveren.

De whitepaper van Memeinator onderstreept ook de bruikbaarheid van het project op Web 3.0-gebieden. Sommige hiervan omvatten een staking-functie en exclusieve NFT’s voor de gemeenschap. Deze applicaties voegen een nutslaag toe, waardoor Memeinator meer is dan een meme-cryptocurrency.

Zal Memeinator 10x in waarde stijgen?

De toekomst van Memeinator en de prijs liggen in de adoptietrends. De presale heeft een idee gegeven van wat je kunt verwachten, waardoor het potentieel 10x in waarde kan stijgen zodra het op de beurs wordt vermeld.

Memeinator streeft er ook naar om te worden vermeld op de meest populaire beurzen en een ondersteunende community. Beschikbaarheid van het token op toonaangevende beurzen zal het token bekend maken en de vraag ontsluiten.

Vanuit speculatief oogpunt zou Memeinator meer dan 10x kunnen winnen naarmate meer beleggers zich aansluiten bij de beursnotering. Meme-tokens zijn met vergelijkbare en hogere marges gestegen, en Memeinator kan de winst repliceren. Op de langere termijn zouden de winsten groter kunnen zijn naarmate Memeinator zijn belofte waarmaakt en meer hulpprogramma’s ontgrendelt.