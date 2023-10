Loom Network, BIG TIME en Memeinator zijn nu de populairste crypto’s

De cryptowereld bruist van drie trending digitale assets: Loom Network, BIG TIME en Memeinator.

Hoewel elk van deze tokens iets unieks met zich meebrengt, houden investeerders en enthousiastelingen hun prijsbewegingen en presale evenementen nauwlettend in de gaten.

Loom Network versterkt het ecosysteem van Ethereum

Loom Network (LOOM) maakt furore in de crypto-sfeer vanwege zijn innovatieve aanpak voor het oplossen van schaalbaarheidsproblemen binnen het Ethereum-netwerk. LOOM fungeert als een Layer 2-schaaloplossing voor Ethereum, waardoor snellere en kosteneffectievere transacties mogelijk zijn.

Volgens de laatste gegevens handelt LOOM op $0,32. Het is de afgelopen weken getuige geweest van een gestage opwaartse trend, als gevolg van de groeiende belangstelling voor Layer 2-oplossingen en hun potentieel om de congestie van Ethereum te verlichten. Het token is de afgelopen 30 dagen met maar liefst 714% gestegen.

Loom Network prijsgrafiek

BIG TIME in de top van de game-industrie

BIG TIME (BIGTIME) is niet zomaar een cryptocurrency. Het is het native teken van een actie-rollenspel voor meerdere spelers dat snelle gevechten combineert met een bloeiende in-game economie. BIG TIME biedt spelers de kans om digitale activa te bezitten, te verhandelen en te creëren in de vorm van Non-Fungible Tokens (NFT’s). Wat BIG TIME zo bijzonder maakt, is de toewijding om Web3-elementen onzichtbaar te maken voor spelers, waardoor een naadloze game-ervaring wordt gegarandeerd.

BIGTIME heeft aanzienlijke prijsschommelingen ervaren, met een waarde van momenteel $0,2425. Het bereikte slechts twee dagen geleden een recordhoogte van $0,341, wat het enthousiasme rond deze unieke gaming-crypto aangeeft. De coin is de afgelopen 30 dagen met 250% gestegen.

BIG TIME prijsgrafiek

Verschillende grote cryptocurrency-beurzen, waaronder Binance en BitGet, hebben BIGTIME U-gebaseerde eeuwigdurende contracten gelanceerd.

Memeinator hervormt het landschap van meme-coins

Memeinator (MMTR) herschrijft het verhaal van meme-coins. Het heeft de aandacht getrokken vanwege zijn gedurfde missie om de markt voor meme-coins te domineren en zwakkere tokens te elimineren. Door gebruik te maken van blockchain- en AI-technologie wil Memeinator orde brengen in de chaotische wereld van meme-coins door een oordeel te vellen over ondermaatse tokens.

De voortgang van de voorverkoop van Memeinator

De presale van Memeinator is ronduit buitengewoon. In minder dan 48 uur overschreed het de grens van $500.000, waarmee het zichzelf naar fase 3 van de presale katapulteerde.

Wat Memeinator onderscheidt is de inzet voor gemeenschapsbetrokkenheid, waarbij een aanzienlijk deel van de MMTR wordt toegewezen aan wedstrijden en marketingpools. Het team heeft ook een geleidelijke distributie van presale tokens gepland om een bredere deelname te garanderen.

De presale van Memeinator begon met een prijs per token van $0,01, en was in de eerste fase snel uitverkocht. Momenteel is MMTR geprijsd op $0,011, met het potentieel om $0,012 te bereiken naarmate de rente blijft stijgen.

Conclusie

De cryptocurrency-markt evolueert voortdurend en deze drie tokens laten zien hoe innovatie en unieke benaderingen tot opmerkelijk succes kunnen leiden. Loom Network pakt de schaalbaarheidsproblemen van Ethereum aan, BIG TIME geeft een nieuwe invulling aan gaming door NFT’s te integreren, en Memeinator is op een missie om de meme-coin ruimte op te schonen.

Beleggers en enthousiastelingen houden deze tokens nauwlettend in de gaten terwijl ze furore maken in hun respectievelijke niches.