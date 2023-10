Metacade heeft een opwindend productportfolio, partnerschappen voorafgaand aan mainnet in oktober

Het P2E-platform, Metacade (MCADE), maakt opnieuw de belofte waar die het bij de lancering deed. Het mainnet van het project wordt eind oktober gelanceerd en zal naar verwachting een overvloed aan nieuwe ontwikkelingen openen. Het projectteam heeft voorafgaand aan de lancering een reeks productportfolio’s en partnerschappen opgesteld.

Metacade’s Staking V2 levert 25% rendement op zodra de inschrijving sluit

De inzetpool van Metacade was de afgelopen week het onderwerp van gesprek, met $412.482.335 tokens. Het bedrag ligt dicht bij een doelstelling van 500.000.000 voor de inzetpool, wat de sterke interesse onderstreept.

Staking v2 duurt zes maanden en volgt op Staking v1, waarop 100% was ingeschreven en waarmee $250.000 werd opgehaald. Het sterke abonnement onderstreept de interesse die Metacade binnen haar community heeft gegenereerd. Beleggers voelen zich ook aangetrokken tot een rendement van 25% op ingezette tokens. Het rendement is een uitzonderlijk hoog rendement, ondersteund door een gewaardeerd project. Stakers krijgen ook de kans om een levenslange Metacader Pass aan te vragen.

Partnerschap met Polygon om spannende spelmogelijkheden te ontgrendelen

Eerder deze maand kondigde Metacade aan dat het samenwerkt met gaming-spilfiguur Polygon Labs. Metacade zegt dat de samenwerking de toegankelijkheid van honderden nieuwe games via Polygon zal verbeteren. De CEO van Metacade, Russell Bennett, merkte op:

Deze samenwerking is altijd onderdeel geweest van onze doelstellingen, gedreven door ons diepgaande respect voor het opmerkelijke werk van Polygon Labs en onze gedeelde passie voor blockchain-gaming. Het is immers duidelijk dat de protocollen van Polygon een cruciale rol zullen spelen in de toekomst van de industrie.

Polygon is een toonaangevende oplossing voor het schalen van Ethereum. Het platform heeft bedrijven aangetrokken die Web 3.0 betreden vanwege de lage transactiekosten en de hoge schaalbaarheid.

Metacade gelooft dat Polygon aansluit bij haar toewijding om spannende game-ervaringen te bieden. De samenwerking is ook cruciaal voor Metacade, omdat het zich opnieuw positioneert om controle te krijgen over Web 3.0-games.

Waarde ontsluiten via game- en Transak-partnerschappen

De exponentiële groei van Metacade heeft het team ertoe aangezet gunstige deals voor de community te overwegen. Enkele spannende spelpartnerschappen zijn onder meer het Ember Sword, Heroes Holdem, Heroes Battle Arena en de Great Escape. Enkele aankomende partnerschappen op Metacade zijn onder meer de games Definity Legend en Oxya Origin.

Metacade richt zich ook op Transak, een fiat on/off ramp-ontwikkelaar. Transak zal beleggers in staat stellen MCADE te kopen met 0% kaartkosten via de website van Metacade. De partnerships vergroten niet alleen de toegankelijkheid van MCADE, maar maken het ook een aantrekkelijke investering.

Metacade: een community van gamers die unieke manieren biedt om geld te verdienen

Het potentieel van Metacade is niet toevallig ontstaan. Het team houdt zich bezig met de gemeenschap via regelmatige AMA’s. De AMA’s worden vooraf gecommuniceerd via de sociale media van Metacade. Iedereen kan vragen stellen en opheldering zoeken. De socials hebben vertrouwen opgebouwd, waardoor de community als één geheel kan bewegen.

In de toekomst streeft Metacade ernaar een door de community bestuurd ecosysteem te zijn. Het team heeft een DAO-structuur in het vierde kwartaal van 2024 gepland. Met de transitie kunnen leden beslissingen nemen en de richting van de entiteit bepalen.

De aantrekkingskracht van Metacade komt ook tot uiting in het verdienmodel. Advertenties, een startpunt voor web 3.0-bedrijven en vacatures zullen op Metacade verschijnen. Anderen zijn toegangsprijzen voor toernooien, prijstrekkingen en play-to-play arcadespellen.

Omgekeerd verdienen Metacade-gebruikers via de functies Play2Earn, Create2Earn en Compete2Earn. Een Work2Earn-functie, die in het eerste kwartaal van 2024 wordt gelanceerd, zal gebruikers via Web 3.0 banen bieden.

Is Matacade een goede investering?

Het komende mainnet van Metacade is het ijs op de taart voor een project dat al grote stappen heeft gezet. Het mainnet verwelkomt een volledige reeks productlanceringen en ontwikkelingen voor Metacade. Als zodanig zal Metacade een volwaardig project zijn dat de waarde en tokenprijs zal bepalen.

Het is ook interessant om te kijken naar de grote beurzen waar MCADE is genoteerd. Je kunt MCADE kopen op Uniswap, BitMart, Bitget en Coinstore, en er komen nog meer aanbiedingen aan.

Met het bovenstaande is MCADE een potentiële 10x-investering in de toekomst. De waarde van het token kan worden ontgrendeld uit de verschillende gebruiksscenario’s, lijsten en partnerschappen.