Axie Infinity (AXS) wacht op een groot tokenevenement

Axie Infinity (AXS) en Smooth Love Potion (SLP) zijn gevallen engelen geworden, nu de prijzen onlangs zijn ingestort. SLP, het weinig verhandelde token, handelde dinsdag op $0,0014, ruim 90% onder het hoogste punt ooit. Op dezelfde manier handelde AXS op $4,30, 70% onder het hoogste punt dit jaar.

Ontgrendeling Axie Infinity-tokens

Axie Infinity was een van de grootste spelers in de crypto-gamingindustrie. Op zijn hoogtepunt tijdens de Covid-19-pandemie telde het ecosysteem miljoenen gebruikers van over de hele wereld. Gebruikers spelen graag met de Axies en ontvangen de beloningen.

Onlangs zijn de meeste van deze mensen echter weer aan het werk en naar school gegaan. Velen hebben crypto opgegeven na een lange winter. Het belangrijkste is dat veel Axie Infinity-gebruikers die AXS- en SLP-tokens hebben gewonnen, hun waarde hebben zien verdampen.

Het aantal actieve Axie Infinity-gebruikers is de afgelopen maanden gedaald. Uit gegevens verzameld door DappRadar blijkt dat het totale aantal gebruikers in het ecosysteem de afgelopen 30 dagen met meer dan 24% is gedaald tot 56.000. Deze gebruikers verwerkten volumes ter waarde van meer dan $953.000.

Vooruitkijkend is de belangrijkste katalysator voor Axie Infinity de aankomende token-ontgrendeling ter waarde van meer dan $65 miljoen. Uit gegevens verzameld door TokenUnlocks blijkt dat deze tokens meer dan 11% van de totale munten in het ecosysteem vertegenwoordigen.

Axie Infinity heeft al 181,4 miljoen tokens ontgrendeld, oftewel 67% van het totale aanbod. Er zijn nu nog ruim 64 miljoen tokens beschikbaar om te ontgrendelen. Het ontgrendelingsschema eindigt in september 2026, wat betekent dat houders voorbereid moeten zijn op meer verwatering.

De nieuwe tokens worden uitgedeeld aan het team, adviseurs, spelen om te verdienen, ecosysteemfonds en inzetbeloningen. Deze ontgrendeling zal deze week op vrijdag plaatsvinden.

Prijsvoorspelling Axie Infinity

AXS-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat het AXS-token de afgelopen maanden een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Recentelijk is de koers zijwaarts gedaald tot onder het belangrijkste weerstandsniveau van $5. Het is ook gedaald tot onder de belangrijkste steun van $4,50, het laagste niveau in juni.

AXS handelt ook onder de dalende trendlijn, weergegeven in het blauw, en de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 dagen gedaald. Daarom zal de prijs van Axie Infinity waarschijnlijk in een neerwaartse trend blijven naarmate de vraag naar het token afneemt en het aanbod stijgt. Als dit gebeurt, zal het token waarschijnlijk onder de steun van $4,0 dalen.