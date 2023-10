Bitcoin ETF-sentiment zorgt voor nieuw crypto-opwaarts potentieel, Shiba Memu stijgt

Cryptocurrencies stegen maandag enorm toen de prijs van Bitcoin opnieuw doorbrak naar bijna $28.000, waarbij de totale crypto-marktkapitalisatie met meer dan 2% steeg tot boven de $1,11 biljoen. Wat betekent de laatste koopdruk waarbij crypto groen oplicht in het 24-uurslogboek voor Shiba Memu (SHMU)?

SEC heeft geen beroep aangetekend tegen de Grayscale beslissing. Wat betekent dit?

Copy link to section

Bitcoin steeg begin maandag met meer dan 3% en handelde op grote cryptobeurzen naar een hoogtepunt van $27.958. Door deze stap kijkt BTC uit naar een doorbraak boven $28.000 en mogelijk een hertest van het recente aanbodmuurgebied rond $28.600.

Dit technische beeld lijkt waarschijnlijk nu de markt zich afvraagt wat de volgende stap is voor Bitcoin ETF nadat de deadline voor de Securities and Exchange Commission (SEC) om in beroep te gaan tegen een uitspraak van de Amerikaanse rechtbank over het bod van Grayscale om zijn Bitcoin Trust-fonds om te zetten in een spot-ETF is verstreken. De onmiddellijke reactie lijkt veel op die van eind augustus, toen de rechtbank van het DC Circuit de weigering van SEC om van GBTC naar BTC ETF te converteren ontkende om de prijs van crypto’s benchmark-activa scherp te zien stijgen.

Hoewel de bredere macro-omgeving op de korte termijn van invloed zou kunnen zijn op de prijzen, trekt de vraag ‘wanneer Bitcoin ETF’ een positief sentiment in de hele sector. Ondertussen heeft de grijswaardenkorting het laagste niveau sinds december 2021 bereikt. De kortingskloof, die begin dit jaar scherp kleiner begon te worden, is verder verkleind nadat het bedrijf naar verluidt had opgemerkt dat zijn ETF-team “operationeel klaar” was om GBTC om te zetten naar een Bitcoin ETF.

Het algemene scenario is dat ETF-experts en marktanalisten kijken naar de mogelijke goedkeuring van een eerste Bitcoin-spot-ETF voor de Amerikaanse markt begin volgend jaar. Analisten van Bloomberg hebben deze mogelijkheid een kans van 90% gegeven, en velen zien het als een katalysator die zou kunnen aansluiten bij de komende halvering om crypto ver in een bullmarkt te duwen.

Is het waarschijnlijk dat deze vooruitzichten voor Bitcoin, Ethereum en zelfs de topmememunt Dogecoin Shiba Memu hoger zullen drijven? Het begrijpen van de waardepropositie van de nieuwe memecoin zou van cruciaal belang kunnen zijn voor investeerders die een potentieel juweel uit de massa willen kiezen.

Wat is Shiba Memu?

Copy link to section

Shiba Memu is een nieuw cryptocurrency-project binnen de memesfeer. In tegenstelling tot de reguliere meme-coins probeert dit project de gemeenschap meer utility te bieden via een unieke integratie van blockchain en kunstmatige intelligentie.

Het gebruik van AI door Shiba Memu is gericht op het stimuleren van de marketinginspanningen van de meme, waarbij het extra nut van het SHMU-token resulteert in een robuust ecosysteem dat grotendeels zal veranderen in een efficiënte marketingmachine.

Het AI-dashboard van het project stelt SHMU-houders in staat om te communiceren en feedback en suggesties te geven, waarbij gebruikers de kans krijgen om tokens te verdienen voor de opgenomen suggesties. Houders kunnen ook SHMU inzetten, terwijl de belofte van verder nut zich uitstrekt tot mijlpalen op de routekaart, zoals play-to-earn-gaming en NFT’s.

Vanwaar de enorme belangstelling voor Shiba Memu?

Copy link to section

Simpel gezegd, als de marktomstandigheden gebaseerd zijn op mogelijk ETF-nieuws en de halvering van Bitcoin in lijn zijn met een bullmarkt, zou het kopen van Shiba Memu tijdens de presale een goede zet kunnen zijn.

Zoals hierboven opgemerkt, heeft Shiba Memu dankzij de unieke benadering van projectontwikkeling en het opnemen van belangrijke nutsvoorzieningen een van de beste nieuwe projecten voor 2023 gemaakt.

Projecten als Dogecoin, Shiba Inu en Pepe hebben op verschillende manieren enorme aantrekkingskracht gekregen, waardoor nieuwe prijsniveaus zijn bereikt te midden van een bredere gemeenschapsaantrekkingskracht. Maar zoals de afgelopen maanden is gebleken, is een groter deel van de hype die het sentiment aandrijft afkomstig van de macht van influencers in plaats van van echt symbolisch nut. Zodra de hype is verdwenen, doven ook de projecten uit.

In plaats van te vertrouwen op onregelmatige hype-evenementen, probeert Shiba Memu de door AI aangedreven functionaliteit vanaf het begin in te brengen. In plaats van kortstondige groei streeft het project ernaar geleidelijk en zelfvoorzienend te zijn. Dit is waarschijnlijk de reden dat investeerders die long willen gaan in een nieuw project, de SHMU-presale breed omarmen.

Momenteel heeft het project ruim $3,8 miljoen opgehaald, waarbij deze mijlpaal mogelijk wordt bereikt vanwege de enorme koopjes die de voorverkoop zou kunnen opleveren. Beleggers weten ook dat het token kan exploderen wanneer het uiteindelijk live gaat op de beurzen, en positionering tegen de huidige prijzen kan een kans zijn die je niet mag missen.

Bezoek de website van Shiba Memu voor meer informatie over de presale.