BitGo koopt softwarebedrijf HeightZero om beheer van digitale activa te stroomlijnen

Uit een persbericht blijkt dat crypto-bewaarbedrijf BitGo HeightZero heeft gekocht, een strategische zet die efficiënte toegang tot digitale activa voor institutionele spelers zal garanderen. HeightZero is een softwareplatform waarmee vermogende particulieren kunnen investeren in digitale activa.

JUST IN: @BitGo, a crypto custody company, has bought HeightZero, a software firm that helps wealth managers offer digital asset investments to clients. pic.twitter.com/tvIkXyqFOZ — DeFi Planet (@PlanetDefi) October 17, 2023

Hoewel de entiteiten nog geen financiële details vrijgeven, toont de deal de toenemende aantrekkingskracht van crypto op institutionele beleggers. Bovendien proberen sommige toonaangevende cryptocurrency-entiteiten te voldoen aan de stijgende vraag naar digitale valuta door reguliere vermogensbeheerders.

De cryptomarkt blijft speculatief en snel, zoals blijkt uit de recente stijging van Bitcoin naar $30.000 door fake nieuws, voordat de prijs weer snel instortte. BitGo-chef Mike Belshe is echter van mening dat een goedkeuring van Bitcoin ETF vermogensbeheerders naar de sector zou lokken. Hij was ook trots op de samenwerking met HeightZero en zei:

“Tegenwoordig wordt het HeightZero-platform universeel beoordeeld als de beste oplossing voor vermogensbeheerders en SLA’s die op de markt voor digitale activa werken. We zijn er trots op dat we de afgelopen jaren met HeightZero hebben samengewerkt en deel hebben mogen uitmaken van hun ongelooflijke groei. Deze overname betekent een verdubbeling van de ruimte voor BitGo, HeightZero en onze klanten. We kijken ernaar uit om de leidende positie van HeightZero te behouden en tegelijkertijd de veiligheid, beveiliging en functies van de gezamenlijke producten te vergroten.”

HeightZero helpt vermogende particulieren bij het genereren van afschriften, geautomatiseerde facturering, het opnieuw in evenwicht brengen van portefeuilles en belastingen. De meeste adviseurs onderzoeken crypto-activa, maar slechts een paar wijzen deze toe aan digitale munten op klantrekeningen, waarbij ze barrières aanhalen zoals bewaarnemingsproblemen, beperkte beleggingsopties en debacles van gecentraliseerde instellingen.

Veilig en efficiënt beheer van digitale activa

Copy link to section

Ondertussen heeft HeightZero zijn oplossingen ontworpen om adviseurs ervaringen en mogelijkheden te bieden voor digitaal activabeheer. Marc Nicholas van Arbor Digital Investment Management gaf commentaar op de ontwikkeling:

“Het technologieplatform van HeightZero in combinatie met de institutionele bewaring van BitGo is wat vermogensbeheerders zoals wij nodig hebben om onze volledige discretionaire dienstverlening aan financiële adviseurs in de VS veilig en efficiënt te kunnen leveren. We zijn er trots op dat we samenwerken met partners als BitGo en HeightZero die op één lijn staan met onze missie en zal geen concessies doen aan de veiligheid.”