Chainlink-whales voegen 5,12 miljoen LINK toe terwijl kleine detailhandelaars profiteren van deals

De prijs van Chainlink is de afgelopen 24 uur met ongeveer 1,5% gedaald en wordt momenteel rond de $7,48 verhandeld op de grote beurzen. De intraday-piek per data van CoinGecko begin dinsdag ligt in de buurt van $7,80, waarbij de kleine dip komt omdat detailhandelaren winst willen nemen na recente winsten waardoor de prijs van LINK de afgelopen 30 dagen met 20% is gestegen.

Ondertussen laten gegevens uit de on-chain zien dat het topcohort LINK-houders, de zogenaamde whales met 100.000 tot 1 miljoen tokenbezit, hun totale wallet waarde naar het hoogste punt in zes jaar heeft geduwd. De accumulatie is toegenomen omdat institutionele steun een positief sentiment voor de altcoin blijft oproepen.

Marktinformatieplatform Santiment deelde maandag on-chain-gegevens voor Chainlink. Hieruit bleek dat LINK bijna op een belangrijk ondersteuningsniveau bleef te midden van winstovereenkomsten van kleine detailhandelaren. Maar te midden van dit scenario was sprake van agressieve accumulatie door whales, die volgens het platform de afgelopen week meer dan 5,12 miljoen LINK-tokens ter waarde van ruim $38 miljoen aan hun totale bezit hadden toegevoegd.

Sentiment schreef op X:

“Chainlink staat op $7,51, nu +30% in de afgelopen 5 weken. In deze tijd zijn wallets met 100K-1M $LINK agressief opgestapeld, met alleen al in de afgelopen week $38,5M aan tokens toegevoegd. Hun acties zijn relevanter dan kleine detailhandelaren die winst nemen.”

Chainlink prijsvooruitzichten

De activiteit van whales zet een recente ommekeer in de positiviteit voor Chainlink voort, aangedreven door een grotere adoptie van de technologie van het blockchain-protocol. Er wordt ook voorspeld dat de altcoin zal exploderen te midden van een opleving in de tokenisatie van activa in de echte wereld, een sector die de mondiale financiële gigant JPMorgan heeft aangetrokken.

Deze vooruitzichten hebben bijgedragen aan de algemene vooruitzichten voor tokenisatie en hebben bijgedragen aan het recente positieve momentum voor de prijs van Chainlink. Ondanks de dalingen van de afgelopen 24 uur zou LINK/USD daarom op een bullish pad kunnen blijven en mogelijk hoger kunnen gaan als de prijs boven de $8,00 uitkomt.

Het positieve beeld zou echter kunnen afhangen van de vraag of de stieren boven het steungebied van $7,40 blijven. Als de vraagzone opnieuw in de buurt van $7,00 komt, riskeert LINK een nieuwe dip naar het dieptepunt van september, op $5,80.