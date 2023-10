Sweat Economy (SWEAT), het snelgroeiende Web3-ecosysteem, zal zijn uitbreidingsplan voortzetten naarmate het in meer landen wordt gelanceerd. In een verklaring aan Invezz zei het bedrijf dat het zijn activiteiten uitbreidt naar landen als de Bahama’s, de Verenigde Staten, Botswana, Jamaica en Ghana.

De nieuwe lancering betekent dat inwoners van deze landen de applicatie nu kunnen gaan gebruiken om $SWEAT-beloningen te verdienen voor sporten. Gebruikers gebruiken de app van het platform, bekend als Sweatcoin, om hun bewegingen te verifiëren en hun fysieke activiteit te tokeniseren. $SWEAT is gebouwd op het NEAR Protocol, een van de snelste Layer-1-netwerken.

De aankondiging kwam een paar dagen na een historische stemming in het ecosysteem van Sweat, waarbij gebruikers besloten om inactieve tokens te verbranden en opnieuw toe te wijzen om het uitbreidingsproces te ondersteunen. In een verklaring zei Oleg Fomenko, mede-oprichter van Sweat:

“We zijn heel blij om de Sweat Economy-ervaring eindelijk naar de Verenigde Staten en acht andere markten te brengen. We zijn blij dat inwoners van deze landen ook – letterlijk – de wereld van CRYPTO kunnen binnenlopen. Onze wereldwijde gemeenschap van gebruikers heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ondersteunen van deze lancering en we zijn dankbaar voor hun deelname.”

Sweat Economy is onderdeel van Sweatcoin, een van de grootste spelers in de Web3-ruimte. Het heeft meer dan 140 miljoen geregistreerde gebruikers en is nog steeds de populairste fitness-app in de branche.

Gebruikers hoeven alleen maar de app te downloaden en te installeren, zich te registreren, een Sweat Wallet aan te maken en het $SWEAT-token te verdienen door gewoon te wandelen, hardlopen of andere fysieke activiteiten. Gebruikers kunnen deze verdiende tokens vervolgens opslaan in hun groeipotten, die worden opgeslagen en vermenigvuldigd. Ze kunnen ook deelnemen aan SWEAT Hero, een NFT-spel om meer tokens te verdienen.

Al deze kenmerken hebben van SWEAT een van de meest beheerde cryptocurrencies ter wereld gemaakt en de 13e meest actief gebruikte tokens. Deze uitbreiding zal deze groei een impuls geven.

Al deze mijlpalen verklaren waarom de prijs van SWEAT iets is hersteld, zelfs nu de cryptowinter voortduurt. Na in juni een dieptepunt te hebben bereikt van $0,0042, is het token met ruim 137% gestegen en zweeft nu in de buurt van het hoogste niveau sinds april.