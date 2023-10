Jason Pizzino: Bitcoin bull-fase begint; Trust Wallet Token & InQubeta zijn waarschijnlijk de beste altcoins van oktober

InQubeta ($QUBE), Bitcoin ($BTC) en Trust Wallet Token ($TWT) zijn potentiële top-altcoins om deze maand in te investeren, aangezien ze alle drie klaar zijn voor substantiële groei.

$QUBE kost momenteel $0,0133. De prijs zal met 20% stijgen wanneer het evenement zijn vijfde fase ingaat. Vroege investeerders die tokens hebben verworven tijdens de bètafase van de presale profiteren van een rendement van 100%. Degenen die $QUBE kopen, positioneren zich nu voor een 3x groei tegen de tijd dat het token op beurzen wordt gelanceerd.

Anderzijds hebben $TWT-beleggers een grote glimlach op hun gezicht, aangezien de waarde van hun beleggingen de afgelopen maand met 30% is gestegen. En hoewel er sinds de laatste bullrun een aanzienlijke terugval heeft plaatsgevonden, vormen zich opnieuw bullish patronen op de prijsgrafiek van het token.

Ondertussen heeft Bitcoin ($BTC), de koning van cryptocurrencies, een volatiele week achter de rug, waarin de prijzen daalden tot $26.600, voordat ze weer boven de $28.000 stegen. Analisten als Jason Pizzino zeggen dat dit de bull run zou kunnen zijn die de exponentiële groei in gang zet waarvan veel experts hebben voorspeld dat deze zal plaatsvinden naarmate de volgende halving van de cryptocurrency dichterbij komt.

AI-crypto InQubeta (QUBE) behoort tot de beste altcoins om in te investeren

Copy link to section

InQubeta is van plan traditionele beleggingsondernemingen uit te dagen door een alternatieve manier te bieden om te investeren in startups op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De reguliere wegen stellen vaak eisen die een groot percentage van de wereldbevolking ervan weerhouden gebruik te maken van hun diensten.

InQubeta biedt een gedecentraliseerde manier om in AI te investeren, waardoor investeerders ongehinderd op het platform kunnen investeren.

Waarom richt InQubeta zich op AI?

Copy link to section

Omdat het op koers ligt om de wereld op te schudden op manieren die de meesten van ons zich niet eens kunnen voorstellen, is kunstmatige intelligentie (AI) er en zal de komende jaren alleen maar exponentieel geavanceerder worden. Autonome taxi’s betalen al tarieven in de omgeving van San Francisco en AI-programma’s zoals ChatGPT kunnen nu ingewikkelde taken uitvoeren, zoals het schrijven van computerprogramma’s.

Reguliere investeerders zetten al flink in op kunstmatige intelligentie, terwijl de investeringen sinds 2015 tien keer zo groot zijn geworden tot $120 miljard nu. Verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren de 1,5 biljoen dollar zal overschrijden. InQubeta, een ander AI-project dat gebruik maakt van zowel blockchain als AI, is op de markt gekomen en biedt investeerders die AI steunen meer investeringsmogelijkheden.

Een nieuwe benadering van beleggen

Copy link to section

InQubeta heeft het potentieel om een van de top DeFi-projecten op het gebied van cryptocurrency te worden, dankzij de ingenieuze methode om een gedecentraliseerde manier te creëren om AI-investeringen te ontsluiten. Startups die zijn goedgekeurd door het operationele team genereren kapitaal door non-fungibele tokens (NFT’s) of ERC20-munten te creëren die investeringsmogelijkheden vertegenwoordigen en deze op de NFT-marktplaats te verkopen.

$QUBE wordt gebruikt voor alle marktplaatstransacties en kan worden verkregen met crypto’s of fiat. Beleggers krijgen controle over hun NFT’s zodra de transacties zijn voltooid en kunnen deze op elk gewenst moment doorverkopen. De waarde van NFT’s die op de marktplaats worden verkocht, kan worden gevolgd via het InQubeta-account van elke belegger.

Trust Wallet Token ($TWT) blijft stijgen

Copy link to section

$TWT-tokens zijn de afgelopen week met 9% gegroeid en in de eerste twee weken van oktober met bijna 30%. Door een terugval zijn de prijzen iets gedaald, waardoor een goed instappunt is ontstaan voor degenen die mee willen doen aan de actie. De prijs van $TWT zou kunnen verdubbelen zodra deze in de buurt komt van de hoogtepunten van eerder dit jaar.

Analist Jason Pizzino zegt dat de bull-fase van Bitcoin aan de gang is

Copy link to section

De populaire YouTube-crypto-analist Jason Pizzino is van mening dat Bitcoin een bull-fase is ingegaan en verwacht dat de prijzen vóór het einde van het jaar de $31.000 zullen doorbreken.

Hij noemt het een ongeloofsrally en gelooft dat dit de eerste fase is van een bull run die eerdere hoogtepunten zou kunnen heroveren en nieuwe zou kunnen bereiken.

Conclusie

Copy link to section

$BTC, $TWT en $QUBE behoren tot de beste altcoins om in te investeren, aangezien ze alle drie klaar zijn voor aanzienlijke groei. $QUBE leidt het trio tijdens de drievoudige stijging tijdens de presale en nog veel meer zodra de tokens worden gelanceerd.

Voor meer informatie over InQubeta (QUBE) kunnen beleggers de InQubeta presale bezoeken of sociaal op de hoogte blijven door lid te worden van de communities van InQubeta.