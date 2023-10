Metacade (MCADE) consolideert na partnerschap met Oxya Origin

Metacade (MCADE) heeft de afgelopen weken een hele reis achter de rug. Het begon allemaal toen de token een opmerkelijke prijsstijging zag, die omhoogschoot naar een indrukwekkende $0,0099 na de aankondiging van de notering op Bitget. Het nieuws veroorzaakte enorme opwinding onder investeerders, en de prijs van MCADE weerspiegelde dat enthousiasme.

Maar zoals het gezegde in de cryptowereld luidt: wat omhoog gaat, moet ook weer naar beneden komen. De prijs van MCADE zakte kortstondig naar $0,0047, een aanzienlijke daling ten opzichte van de recente hoogtepunten. Dergelijke prijsschommelingen zijn echter niet ongewoon op de cryptomarkt, en worden vaak toegeschreven aan marktsentiment, handelsvolumes en externe factoren.

Het vooruitzicht op een aanstaande samenwerking met Oxya Origin hielp de daling op te vangen. MCADE kende een herstel en steeg terug naar $0,0077. Het token wordt nu verhandeld binnen het bereik van $0,0060 en $0,0072.

Metacade’s samenwerking met Oxya Origin

De buzz rond de samenwerking van Metacade met Oxya Origin was al geruime tijd aan het toenemen, en terecht. Oxya Origin is niet zomaar een gametitel; het vertegenwoordigt een samensmelting van schieten en strategie binnen een ecosysteem dat eigendom is van de speler. Spelers zouden de mogelijkheid hebben om zich vooraf te registreren voor het spel “Road To Genesis”, waar ze tokens konden verdienen door tegen golven van schurkenvijanden te vechten.

🎮GAME PARTNERSHIP ANNOUNCEMENT🎮



We're thrilled to announce a Game Listing Partnership with the upcoming title, @OxyaOrigin!🚀



Join @learncrypt0 for an exclusive AMA this Thursday at 4PM with some special surprises👀



📲Check them out: https://t.co/PlfypdW5Yl#Metacade pic.twitter.com/MIBbm0Leny — Metacade (@Metacade_) October 10, 2023

Deze samenwerking was een teken van de toewijding van Metacade om de grenzen van GameFi (Game Finance) te verleggen, een sector die enorme grip krijgt binnen de cryptowereld. Het is waar gaming- en blockchain-technologie samenkomen, waardoor spelers niet alleen kunnen genieten van meeslepende game-ervaringen, maar ook financiële beloningen kunnen oogsten. De toevoeging van Oxya Origin aan het platform van Metacade volgt op een samenwerking met Polygon terwijl het ecosysteem van Metacade blijft groeien.

Samenwerking met Polygon Labs

Het verhaal van Metacade eindigt niet met Oxya Origin. In een actie die de aandacht trok van blockchain- en gamingliefhebbers, kondigde Metacade op 3 oktober 2023 een baanbrekende samenwerking aan met Polygon Labs. Deze samenwerking gaat niet alleen over het bundelen van krachten; het gaat over een revolutie in het gaminglandschap.

Polygon Labs is gespecialiseerd in Ethereum-schaaloplossingen. De samenwerking met Metacade heeft tot doel gebruikersacquisitie, testen en adoptie van honderden nieuwe games op de Polygon-protocollen te stimuleren. Deze samenwerking opent nieuwe horizonten voor Metacade en verbindt het met een wereldwijd publiek van gamers op een van de grootste gaming-blockchains.

Polygon-protocollen hebben al hun sporen verdiend in de gaming- en gedecentraliseerde financiële arena. Met efficiënte schaaloplossingen en lage transactiekosten hebben ze de game-ervaring verbeterd en ontwikkelaars in staat gesteld om op blockchain gebaseerde games te maken. Deze games bieden echt eigendom van in-game activa en de mogelijkheid voor financiële beloningen.

Voor Metacade is deze samenwerking een bewijs van hun toewijding aan het leveren van een eersteklas game-ervaring. Lagere gaskosten vertalen zich in een soepelere game-ervaring, vrij van de beperkingen van hoge kosten en trage transacties. Het is een win-winsituatie voor zowel het platform als zijn gebruikers.

Dennis Lavelle, hoofd Partnerships bij Metacade, benadrukte de strategische verschuiving naar het omarmen van modern mobiel gamen. Deze uitbreiding, naast de voortdurende focus op arcade-gaming, positioneert Metacade in de positie om een groter deel van de gamingmarkt te veroveren en meer investeringen in het MCADE-token aan te trekken, wat de loyaliteit van zijn investeerdersgemeenschap beloont.

Conclusie

De wereld van blockchain-gaming evolueert snel en Metacade loopt voorop in deze transformatie. De consolidatie van zijn symbolische prijs en strategische partnerschappen tonen zijn toewijding aan het bieden van de best mogelijke game-ervaringen voor zijn gemeenschap.

Terwijl MCADE tussen de $0,0060 en $0,0072 blijft handelen, is het duidelijk dat de reis nog lang niet voorbij is. Met Oxya Origin en Polygon Labs aan zijn zijde staat Metacade klaar om de toekomst van gaming te revolutioneren en de kruising van gaming en blockchain-technologie opnieuw te definiëren. Houd ons in de gaten voor meer updates, want dit dynamische platform blijft furore maken in de crypto- en gamingwereld.