De KOSPI Composite Index zette zijn uitverkoop voort na de relatief agressieve pauze van de Bank of Korea. De index, die het grootste Zuid-Korea volgt, daalde donderdag met bijna 2%. De koers bereikte een dieptepunt van KRW 2.415, een paar punten boven het dieptepunt van KRW 2.400 van vorige maand. De index is met bijna 10% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Havikachtige toon van de Bank of Korea

Copy link to section

De KOSPI-index sloot zich aan bij zijn mondiale sectorgenoten in een diepe uitverkoop toen de marktrisico’s toenamen. In de Verenigde Staten is de angst- en hebzuchtindex gedaald naar de angstzone van 26, terwijl de obligatierente bleef stijgen. De rente op 30-jaars staatsobligaties steeg woensdag naar 5%, het hoogste niveau sinds 2007.

Amerikaanse indices als de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq 100 daalden woensdag met ruim 1% toen deze risico’s toenamen. Op dezelfde manier daalde de China A50-index in Azië met ruim 2,45%, terwijl de BIST 100 met ruim 3,36% kelderde. Het lijkt erop dat beleggers zenuwachtig worden over de toestand van de wereldeconomie.

Er zijn oorlogen gaande in Oekraïne en Israël, terwijl Iran de OPEC heeft verzocht een olie-embargo tegen Israël in te stellen. Als gevolg hiervan is de prijs van ruwe olie hard gestegen, waarbij Brent op $92 noteerde en WTI op $88. Zuid-Korea heeft te lijden onder de stijgende energieprijzen, aangezien het land een netto-importeur is.

De KOSPI-index daalde ook na het laatste rentebesluit van de Bank of Korea. Zoals algemeen werd verwacht, heeft de bank besloten de rente onveranderd te laten op 3,50%, waar deze de afgelopen maanden ook op stond.

De bank merkte op dat zij de renteverhogingen weer zou kunnen hervatten als de inflatie hardnekkig hoog blijft. De meeste analisten verwachten echter dat de rente tot 2024 ongewijzigd zal blijven, waarna er verschillende verlagingen zullen plaatsvinden.

De Zuid-Koreaanse economie maakt een lange periode van vertraging door, omdat de export van belangrijke producten zoals halfgeleiders het moeilijk heeft. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de economie in het tweede kwartaal met 0,6% is gegroeid, terwijl de inflatie is afgenomen tot 2,3% ten opzichte van het hoogste punt van vorig jaar (6,3%).

Technische analyse KOSPI-index

Copy link to section

Uit de daggrafiek blijkt dat de KOSPI Composite-index de afgelopen maanden onder grote druk heeft gestaan. Het piekte in augustus op 2.673 KRW en is met bijna 10% gedaald. Dit betekent dat de index nu een correctiemarkt nadert.

Meest recentelijk crashten de aandelen onder de steun op KRW 2.480, de laagste schommeling in augustus. Het is ook onder de 50- en 25-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gedaald, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar beneden is gedaald.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de KOSPI-index bearish, wat tot een correctie zou kunnen leiden. Er vindt een correctie plaats wanneer een actief met ten minste 10% daalt ten opzichte van zijn piek.