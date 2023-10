Mijn tegengestelde USD/MXN voorspelling klopte: hoe nu verder voor de Mexicaanse peso?

De wisselkoers van het paar USD/MXN bleef stijgen terwijl de stijging van de Amerikaanse dollarindex (DXY) aanhield. Het paar steeg naar een hoogste punt van 18,50, het hoogste punt sinds 24 maart. Het is met ruim 10% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

DXY- en Amerikaanse risico’s blijven bestaan

De Mexicaanse peso was dit jaar een van de best presterende valuta’s van opkomende markten. Op zijn hoogtepunt in augustus steeg de munt ruim 25% ten opzichte van het laagste niveau in 2021. Deze rally vond plaats toen de Mexicaanse economie profiteerde van de herstellende Amerikaanse economie.

Mexico heeft het de afgelopen maanden goed gedaan, geholpen door het concept van nearshoring nu de spanningen tussen China en de VS toenemen. Veel bedrijven, waaronder Tesla, verplaatsen een deel van hun activiteiten naar het land.

Onlangs is het paar USD/MXN echter gedraaid, terwijl de Amerikaanse dollar-index een stijging zag. De DXY-index, die de dollar volgt ten opzichte van een mandje valuta’s, steeg naar $107, het hoogste niveau sinds november vorig jaar.

De Amerikaanse dollar is enorm gestegen, omdat de Federal Reserve de afgelopen maanden behoorlijk agressief is gebleven. Het heeft de rente verhoogd tot tussen 5,25% en 5,50%, het hoogste niveau in meer dan twintig jaar.

Als gevolg hiervan zijn de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties gestegen naar het hoogste niveau in tientallen jaren. De rente op 10 en 30 jaar is gestegen naar respectievelijk 5,01% en 4,85%. De rente op kortetermijnobligaties is ook enorm gestegen, wat veel mensen in Mexico ertoe heeft aangezet om over te stappen naar de veiligheid van de USD.

Het paar USD/MXN herstelde zich ook dankzij de milde beslissingen van de Mexicaanse centrale bank. Zij heeft de rente de afgelopen minuten ongewijzigd gelaten en heeft gewezen op een renteverlaging medio 2024. Dit gebeurde terwijl de inflatie in Mexico bleef dalen.

Technische analyse USD/MXN

USD/MXN-grafiek door TradingView

Ik schreef in augustus een relatief tegengestelde voorspelling van USD ten opzichte van MXN, toen het paar aan het dalen was. Destijds voorspelde ik dat het pair zou terugveren, daarbij verwijzend naar het dalende wigpatroon dat zich aan het vormen was. Een wig is een van de meest populaire omkeerpatronen. Het pair vormde ook een klein patroon met dubbele bodem op 16,64.

Onlangs is de prijs van het paar USD/MXN boven het 200-daagse voortschrijdend gemiddelde gestegen, wat aangeeft dat kopers de touwtjes in handen hebben. Daarom zal het pair waarschijnlijk blijven stijgen nu kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op 19.40, de laagste swing in maart 2022.