SEC-zaak tegen topbestuurders van Ripple is afgewezen

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de aanklacht ingetrokken in de zaak tegen Ripple CEO Brad Garlinghouse en uitvoerend voorzitter Chris Larsen.

De beslissing van SEC om de zaak tegen de twee leidinggevenden van Ripple te seponeren werd donderdag laat aangekondigd, waarbij een akkoord van beide partijen betekende dat het proces dat in april 2024 werd verwacht, nu niet zal plaatsvinden. Pro-crypto juridische experts zeggen dat dit een regelgevende overwinning is voor Ripple en crypto.

Garlinghouse zei in een verklaring:

“Al bijna drie jaar zijn Chris en ik het onderwerp geweest van ongegronde beschuldigingen van een malafide toezichthouder met een politieke agenda. In plaats van te zoeken naar de criminelen die geld van klanten stelen op offshore-beurzen en daarmee politieke gunst nastreefden, ging de SEC achter de goeden aan.”

Hij voegde eraan toe dat het bedrijf nu uitkijkt naar het moment waarop de hele zaak, die aanvankelijk in december 2020 werd ingediend, wordt gesloten.

De nieuwste ontwikkeling in de Ripple vs. SEC-zaak is de derde keer dat de toezichthouder de rechtszaak tegen het cryptobedrijf heeft verloren.

In juli van dit jaar kreeg de SEC een klap te verduren toen de rechtbank oordeelde dat XRP, de eigen cryptocurrency van het Ripple blockchain-ecosysteem, geen beveiliging is. Dat werd vervolgens gevolgd door een nieuw verlies toen de poging van de SEC om in beroep te gaan tegen de uitspraak van juli mislukte. De stap van de toezichthouder om alle claims tegen Garlinghouse en Larsen “met vooroordelen” af te wijzen, draagt bij aan de toenemende incidenten van enorme verliezen.

Larsen merkte op:

“Vandaag zijn we juridisch gerechtvaardigd en persoonlijk verlost in onze strijd tegen een verontrustende poging om de regels te misbruiken om een politieke agenda te bevorderen om crypto in Amerika te verstikken. Het is een aanfluiting dat we ons moesten verdedigen tegen een onverstandige aanval die gebrekkig was vanaf de dag dat deze werd ingediend.”

Wanneer is de volgende ontwikkeling in de Ripple vs. SEC-zaak?

Hoewel de zaak tegen de topbestuurders van Ripple, waarvoor een proces gepland stond voor april volgend jaar, nu is gesloten, zijn er waarschijnlijk nog meer rechtszaken gezien de aantijgingen van de SEC tegen het bedrijf. In het bijzonder zullen de ontwikkelingen rond de claims van de SEC tegen de institutionele verkopen van Ripple XRP plaatsvinden. De strijd hier zal naar verwachting gaan over de omvang van de straf die SEC zal eisen.

Een andere stap zou het beroep van de SEC kunnen zijn tegen de uitspraak van rechter Analisa Torres in juli over XRP. Terwijl de rechter eerder deze maand het verzoek om kort geding van de toezichthouder afwees, was de beslissing dat dit na het proces kon worden toegestaan. Omdat er nu geen proces is, valt het nog te bezien of de SEC in beroep zal gaan nadat de straffase van de zaak is afgesloten.

De laatste overwinning van Ripple tegen SEC heeft geleid tot een nieuwe piek in de cryptoprijzen, waarbij XRP met meer dan 8% is gestegen tot boven de $0,52. Een breder positief sentiment rond Bitcoin ETF zorgde er ook voor dat BTC weer richting $30.000 steeg, waarbij altcoins ook behoorlijke winsten boekten.