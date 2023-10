Het paar USD/ARS en de S&P Merval-index zullen de komende dagen in de schijnwerpers staan nu Argentinië zijn zeer consequente verkiezingen tegemoet gaat. De MERVAL-index was dit jaar een van de best presterende indices, met een stijging van ruim 178%. Anderzijds is de Argentijnse peso naar een recorddiepte gedaald.

Verkiezingen Argentinië in zicht

Argentijnse aandelen hebben dit jaar sterke prestaties geleverd, zelfs toen de economie de donkerste periode ooit doormaakte. De MERVAL-index, die de twintig grootste bedrijven van het land volgt, is dit jaar in lokale valuta met 178% gestegen. Het rendement op jaarbasis van de afgelopen vijf jaar bedraagt 75,84%, hoger dan dat van zijn mondiale sectorgenoten.

De Argentijnse aandelen zijn gestegen omdat beleggers hopen dat regimeverandering en goedkope waarderingen zullen helpen de economie te veranderen. De rente is ook gestegen omdat beleggers optimistisch blijven over een reddingsoperatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Bovendien heeft China onlangs 6,5 miljard dollar aan Argentinië verstrekt via een valutaruil waarmee de twee regeringen te maken hebben.

Toch gaan de Argentijnse aandelen en de peso een onzekere toekomst tegemoet nu belangrijke verkiezingen dichterbij komen. Kiezers gaan zondag naar de verkiezingen om hun president te kiezen. De beste kanshebbers zijn Javier Milei van Freedom Advances, Patricia Bullrich en Sergio Massa. De meeste analisten verwachten dat Milei zal winnen.

Milei heeft een aantal radicale beloften gedaan, waaronder de overstap naar de Amerikaanse dollar en radicale veranderingen bij de centrale bank. Hij heeft ook beloofd de overheidsuitgaven te verminderen in een poging het begrotingstekort terug te dringen.

De volgende Argentijnse president staat voor grote uitdagingen. De inflatie is enorm gestegen, de munt heeft zijn waarde verloren, terwijl het IMF wacht op zijn $43 miljard. Ook de landbouwsector, een belangrijk onderdeel van de economie, is ingestort. Argentinië importeert nu voedingsproducten uit bijvoorbeeld Brazilië.

Vooruitzichten voor Merval en Argentijnse peso

De vooruitzichten voor zowel S&P Merval als de Argentijnse peso zijn onzeker in de aanloop naar de verkiezingen. Terwijl de Merval-index op een recordhoogte staat, is de ARS ingestort naar een recordlaagte.

Ik vermoed dat de Argentijnse aandelen de komende weken zullen terugvallen, omdat ze behoorlijk duur zijn geworden. De Merval-index is met ruim 3.210% gestegen ten opzichte van het laagste niveau tijdens de pandemie. In de meeste gevallen eindigen dergelijke parabolische bewegingen met een omkering wanneer ze de distributiefase van het Wyckoff-model ingaan.

De Argentijnse peso zal na de verkiezingen onder druk blijven staan, vooral als Milei wint. Analisten zijn sceptisch over de manier waarop hij de dollarisering zal implementeren, aangezien het land over middelen moet beschikken om dat te bereiken. Daarom zal het paar USD/ARS blijven stijgen, waarbij de officiële koers naar verwachting 400 zal bereiken.