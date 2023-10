Cryptocurrencies, vooral Bitcoin, hebben het de afgelopen weken goed gedaan. Na een dieptepunt van $24.800 in september is BTC gestegen naar $30.000. Deze bull run heeft crypto-investeerders wakker geschud, waarbij belangrijke altcoins als XRP, Solana, Chainlink, Quant en Hedera Hashgraph de pan uit rijzen.

Bitcoin ETF hoopt

Interessant is dat hoewel Bitcoin is gedaald van het hoogste punt ooit van $67.000 naar de huidige $30.000, het beter heeft gepresteerd dan de belangrijkste activa die geliefd zijn bij beleggers. Het heeft het beter gedaan dan goud, dat ook zijn recordhoogte nadert.

Bitcoin is de afgelopen vijf jaar met bijna 400% gestegen, terwijl goud met 62% is gestegen. Ook heeft Bitcoin het beter gedaan dan technologieaandelen, waarbij de Nasdaq 100-index in deze periode met minder dan 200% steeg.

Het belangrijkste is dat investeerders lijken te geloven dat Bitcoin een betere investering is dan Amerikaanse staatsobligaties met een lange looptijd, die vaak als veilige havens worden gezien. Zoals ik vorige week schreef, zijn de grootste ETF’s zoals de iShares 20+ Year Treasuries (TLT) en Vanguard Long-Term Bonds (VGLT) gecrasht naar het laagste niveau in bijna tien jaar.

Er zijn drie belangrijke redenen waarom de prijs van BTC enorm stijgt, aangezien de rentetarieven op het hoogste niveau in meer dan twintig jaar staan. Ten eerste verwachten analisten dat de Securities and Exchange Commission (SEC) binnenkort een Bitcoin ETF zal goedkeuren. Deze stap zal waarschijnlijk leiden tot meer instroom van institutionele beleggers.

Ten tweede raakt het aanbod van Bitcoin op. Er zijn al meer dan 19,6 miljoen munten gedolven en het tempo zal vertragen na de volgende halvering van Bitcoin. En ten slotte verzamelen Bitcoin-whales, zoals MicroStrategy, nog steeds tokens.

Bitcoin voorspelling van Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, de bekende auteur van Rich Dad, Poor Dad, gelooft dat de prijs van Bitcoin nog meer ruimte heeft. Hij verwacht dat de prijzen de komende jaren zullen stijgen naar $135.000.

Gold will soon break through $2,100 and then take off. You will wish you had bought gold below $2,000. Next stop gold $3,700. Bitcoin testing $30,000. Next stop Bitcoin $135,000. Silver from $23 to $68 an ounce. Savers of fake dollars F’d. Please tell your friends to “Wake up.”… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 20, 2023

Als zijn voorspelling juist is, betekent dit dat de marktkapitalisatie van Bitcoin zal stijgen naar meer dan $2,7 biljoen. De marktkapitalisatie van Bitcoin is gestegen tot meer dan $600 miljard. Als het een bedrijf was, zou Bitcoin het 10e grootste bedrijf ter wereld zijn.

Als deze voorspelling klopt, betekent dit ook dat andere altcoins ook zullen springen. Bitcoin heeft een nauwe correlatie met altcoins zoals Ethereum, Solana, XRP, Chainlink en Hedera Hashgraph. Terwijl de prijs maandag naar $30.000 steeg, bereikte de prijs van Ethereum $1.700, terwijl Chainlink en Solana respectievelijk naar $10,70 en $31 stegen.

De prijsstijging van Chainlink is vooral te danken aan de groeiende trend van tokenisatie, het omzetten van activa in tokens. Ik schreef onlangs dat JPMorgan zijn eerste tokenized transactie voor Blackrock en Barclays had voltooid. De London Stock Exchange (LSEG) heeft laten weten dat het overweegt om ook over te stappen op tokenisatie.

Solana daarentegen steeg nadat de FTX Estate een aantal van de SOL-tokens wilde inzetten. Voordien verwachtten de meeste investeerders dat het landgoed de tokens zou verkopen, wat de prijs onder druk zou zetten.

Fidelity @DigitalAssets Director of Research Chris Kuiper discusses #Bitcoin and its potential as a breakthrough technology, superior form of money, & new asset class with @NatBrunell. pic.twitter.com/2mQdukBN27 — Michael Saylor⚡️ (@saylor) October 20, 2023